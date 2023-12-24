«دولي الجودو» يعتمد «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر

أبوظبي (وام)



اعتمد الاتحاد الدولي للجودو إقامة بطولة أبوظبي «جراند سلام» من 18 إلى 20 أكتوبر القادم، ضمن أجندة البطولات الدولية عام 2024، بدلاً من نوفمبر.

وجاء قرار الاتحاد الدولي، خلال اجتماعاته التي عقدت على هامش بطولة طوكيو «جراند سلام»، بعد اطلاعه على رسالة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، التي تسلمها من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

وينظم الاتحاد الدولي 16 بطولة في 2024، لمختلف الفئات، والتي تبدأ بإقامة بطولة «أوديفيلاس» البرتغالية 26 يناير المقبل، وتعقبها في فبراير بطولتا باريس وباكو في أذربيجان.

وتقام في مارس 4 بطولات في أوزبكستان، وأستراليا، وجورجيا، وتركيا، ويشهد مارس إقامة بطولات طاجيكستان وكازاخستان، بجانب بطولتي العالم في أبوظبي للفردي والمختلط من 19 إلى 25 مايو.

ويشهد الأسبوع الأخير من يونيو القادم بطولة منغوليا التي تسبق إقامة أولمبياد باريس، ثم بطولة المجر في سبتمبر، وبعدها بطولة كرواتيا، وبطولة العالم للصغار في تركمانستان، وصولاً إلى أبوظبي «جراند سلام» في أكتوبر.