الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي الجودو» يعتمد «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر

«دولي الجودو» يعتمد «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر
24 ديسمبر 2023 14:38

 أبوظبي (وام)


اعتمد الاتحاد الدولي للجودو إقامة بطولة أبوظبي «جراند سلام» من 18 إلى 20 أكتوبر القادم، ضمن أجندة البطولات الدولية عام 2024، بدلاً من نوفمبر.
وجاء قرار الاتحاد الدولي، خلال اجتماعاته التي عقدت على هامش بطولة طوكيو «جراند سلام»، بعد اطلاعه على رسالة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، التي تسلمها من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي. 

وينظم الاتحاد الدولي 16 بطولة في 2024، لمختلف الفئات، والتي تبدأ بإقامة بطولة «أوديفيلاس» البرتغالية 26 يناير المقبل، وتعقبها في فبراير بطولتا باريس وباكو في أذربيجان. 

أخبار ذات صلة
«الإمارات لمربي الخيول» تختتم في بوذيب
خالد بن حميد رئيساً لـ «عربي الشطرنج»

وتقام في مارس 4 بطولات في أوزبكستان، وأستراليا، وجورجيا، وتركيا، ويشهد مارس إقامة بطولات طاجيكستان وكازاخستان، بجانب بطولتي العالم في أبوظبي للفردي والمختلط من 19 إلى 25 مايو. 

ويشهد الأسبوع الأخير من يونيو القادم بطولة منغوليا التي تسبق إقامة أولمبياد باريس، ثم بطولة المجر في سبتمبر، وبعدها بطولة كرواتيا، وبطولة العالم للصغار في تركمانستان، وصولاً إلى أبوظبي «جراند سلام» في أكتوبر.

الإمارات
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شرطة بلباس سانتا كلوز في ليما عاصمة البيرو
الترفيه
شرطي بلباس سانتا كلوز يعتقل مروجي مخدرات
اليوم 17:07
حافلة نقل عمال تسير في شارع جنب مركبات خفيفة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعلن قراراً بشأن سير حافلات نقل العمال في شارع الشيخ زايد بن سلطان
اليوم 16:51
«الإمارات لمربي الخيول» تختتم في بوذيب
الرياضة
«الإمارات لمربي الخيول» تختتم في بوذيب
اليوم 16:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©