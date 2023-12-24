لوك شو يطالب «الشياطين» بمراجعة النفس



لندن (د ب أ)



دعا لوك شو لاعب مانشستر يونايتد، زملاءه إلى مراجعة أنفسهم للتعرف على جذور المعاناة أمام المرمى وإهدار الفرص السهلة، في أعقاب الخسارة على ملعب وستهام يونايتد صفر-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر على مجريات اللعب، لكنه عجز عن التسجيل، ليخسر في النهاية بهدفي جاردون بوين ومحمد قدوس.

وفشل مانشستر في تسجيل أي أهداف في آخر أربع مباريات، ويرى شو أن أزمة اللمسة الأخيرة قد ترجع إلى تضاؤل الثقة في النفس، ولكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة استمرار الإيجابية في سبيل تغيير الأمور.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن شو قوله «أعتقد أننا ربما لا ننتج ما يكفي، وعندما نفعل ذلك لا نتمكن من الحسم، أعتقد أنه ربما يكون ذلك بسبب انعدام الثقة في الوقت الحالي، أحيانًا يكون هذا أمراً طبيعياً في كرة القدم، وهو ما يحدث».

وأضاف «لكن علينا أن نبقى إيجابيين، لدينا مباراة كبيرة أخرى أمام أستون فيلا، لذلك لا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا، علينا أن نجمع قوانا وننطلق مرة أخرى، إنها مباراة على أرضنا ولا يمكننا الاستمرار في خسارة النقاط، علينا الفوز بالمباريات».

وقال: «إنه مانشستر يونايتد، أحد أكبر الأندية في العالم، وما نقوم به الآن والنتائج ليست جيدة بما يكفي، ونحن نعرف ذلك، علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونسأل أنفسنا، وننطلق من هناك حقاً، والأمر ليس جيداً بما يكفي، علينا الفوز بالمباريات، وهذا كل شيء، نواصل خسارة المباريات وخسارة النقاط ونجعل الأمر صعباً للغاية على أنفسنا».