«الإمبراطور» يهزم «الفرسان» في دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

نجح الوصل في إلحاق الخسارة الأولى بضيفه شباب الأهلي، والفوز 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في قمة «الأسبوع السابع» لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي شهد فوز العين على النصر 3-1، وتفوق بني ياس على عجمان 3-1، فيما تغلب الجزيرة على ضيفه حتا «الأخير» بنتيجة 3-1.

وحسم «الإمبراطور» مواجهة «الديربي» أمام جاره «الفرسان» بالأشواط «32-30,21-25,25-19,15-25,15-8»، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي شباب الأهلي، الذي تكبد أول خسارة في الدوري في الصدارة برصيد 18 نقطة.