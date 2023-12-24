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«الإمبراطور» يهزم «الفرسان» في دوري الطائرة

«الإمبراطور» يهزم «الفرسان» في دوري الطائرة
24 ديسمبر 2023 16:30

معتصم عبدالله (دبي)
نجح الوصل في إلحاق الخسارة الأولى بضيفه شباب الأهلي، والفوز 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في قمة «الأسبوع السابع» لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي شهد فوز العين على النصر 3-1، وتفوق بني ياس على عجمان 3-1، فيما تغلب الجزيرة على ضيفه حتا «الأخير» بنتيجة 3-1.
وحسم «الإمبراطور» مواجهة «الديربي» أمام جاره «الفرسان» بالأشواط «32-30,21-25,25-19,15-25,15-8»، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي شباب الأهلي، الذي تكبد أول خسارة في الدوري في الصدارة برصيد 18 نقطة.

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