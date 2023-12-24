خالد بن حميد رئيساً لـ «عربي الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج، الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيساً للاتحاد، للدورة الجديدة 2023-2027، وجاء الانتخاب بالتزكية وبالإجماع، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وممثلي 21 اتحاداً عربياً، من بينهم تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للعبة.

وانتخبت الجمعية 4 نواب للرئيس، هم القطري محمد المضاحكة «14 صوتاً»، والسوري علي عباس «14 صوتاً»، والجزائري إبراهيم جلول «12 صوتاً»، والليبي فوزي بو رجعة، «12 صرتاً»، فيما فاز 4 مرشحين بالعضوية، هم اليمني الدكتور صبري عبدالمولى، واللبناني رواد حمود، والموريتاني سيدي محمد تاج الدين، والمغربي مصطفى أمزال.

وشهدت «العمومية» اعتماد محضر الاجتماع السابق، والتصويت على انتخاب 4 نواب للرئيس بدلاً من اثنين، وأقرت أيضاً زيادة النواب إلى أربعة.

ووجه الشيخ خالد بن حميد القاسمي، الشكر إلى جميع الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وقال: «المرحلة المقبلة انتقالية، ونسعى بكل قوة للارتقاء باللعبة، على مستوى الوطن العربي، في مقدمتها عمل أجندة لبطولات مختلفة، لها قيمة وجودة عالية تخدم الأبطال العرب، بالإضافة إلى أن التطوير لن يتوقف على البطولات، بل أيضاً المنظومة تضم الكوادر الفنية والإدارية، بجانب دورات للمدربين والحكام».

وأوضح أن اجتماع اللجنة التنفيذية يشهد توزيع الحقائب الإدارية ورؤساء اللجان بالاتحاد، وقال: «نشكر مجلس الشارقة الرياضي على مساعدتنا في استضافة اجتماع الجمعية العمومية وحضور الأعضاء العاملين بالاتحاد العربي، ونضع رؤية لتطوير اللعبة».

وقال اللواء أحمد ناصر: «عائلة الشطرنج عادت إلى بعضها بعد المرور بمشاكل عدة، وبعد تشكيل اللجنة المؤقتة تم التجهيز للانتخابات، والتي أسفرت بفوز المجلس الجديد، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، ونتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مثمرة للشطرنج العربي».

وأضاف: «جميع أعضاء الاتحادات العربية متطوعون، ومعظم الاتحادات لا توجد بها مشاكل، والخلاف في الرأي جزء من منظومة العمل، والأهم أننا نعمل جميعاً من أجل مصلحة الرياضة العربية».