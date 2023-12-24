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الرياضة

أحمد الشناوي: «السوبر المصري» هدف بيراميدز

أحمد الشناوي: «السوبر المصري» هدف بيراميدز
24 ديسمبر 2023 17:46

 
أبوظبي (د ب أ) 

أكد أحمد الشناوي حارس بيراميدز، أن الفريق سافر إلى أبوظبي من أجل المنافسة على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وقال الشناوي في مؤتمر صحفي، إن الفريق ينصب كامل تركيزه على لقاء فيوتشر في بداية المشوار، لأنه الأهم بكل تأكيد ومن الضروري الفوز به، وبعدها يكون التفكير في باقي لقاءات البطولة. 

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وأضاف أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين، بمن فيهم المصابون لحضور البطولة، والتواجد «أسرة واحدة» في أبوظبي، وبالفعل تواجد الجميع في الإمارات، وهدفنا جميعاً الفوز أولاً في لقاء فيوتشر، ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها. 

وأوضح أنه يعاني من إصابة بكسر بسيط في الضلوع، ويخضع حالياً لبرنامج علاج تأهيلي مكثف، ويأمل أن يصل بيراميدز إلى النهائي، ويكون موجوداً مع الفريق خلال مراسم التتويج باللقب.

الإمارات
أبوظبي
السوبر المصري
بيراميدز
الأهلي المصري
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