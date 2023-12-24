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الرياضة

جولة لكأس آسيا في الإمارات

جولة لكأس آسيا في الإمارات
24 ديسمبر 2023 17:49

 
الدوحة (وام)


أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي تقام في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، عن إقامة جولة احتفالية للكأس في الإمارات، بالإضافة إلى قطر المنظمة، والسعودية، وتقام الجولة في الإمارات بكل من ريم مول بأبوظبي، والقرية العالمية في دبي. 

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وقالت اللجنة في بيان إن الجولة الاحتفالية تستمر إلى 31 ديسمبر الجاري، وتتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة «سبوق»، التعويذة الرسمية للنسخة الـ 18 من البطولة.
ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً على 9 ملاعب.

كأس آسيا
الإمارات
أبوظبي
دبي
السعودية
قطر
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