«دلما» يُحلق في مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

تواصل فعاليات مسابقة الصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، التحليق في مهرجان الشيخ زايد، لليوم الرابع على التوالي، حيث تقام اليوم منافسات شوط الجير شاهين - فرخ فئة العامة.

وأسفرت منافسات شوط الجير قرموشة - فرخ فئة العامة، التي أقيمت صباح اليوم، عن تحليق «دلما» لفريق دبي بلقب الشوط، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.678 ثانية، فيما حل ثانياً «مياسة» لفريق ند الشبا، بعد أن قطع بفارق ضئيل عن البطل، حيث تم قطع مسافة السباق في 16.737 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «جي 45» لراشد عبد الله حمد المري الذي قطع مسافة السباق في 16.754 ثانية، وفي المركز الرابع جاء «جي جي 1» لفريق الفرسان، فيما احتل المركز الخامس «4060» لفريق دبي، وحل سادساً «جي جي 2» لفريق الفرسان، وسابعاً جاء «جي 2» لراشد سالم عتيق المزروعي.

جاء في المركز الثامن «سودة» لحمد أحمد بن مجرن، وحل تاسعاً «100» لفريق ند الشبا، وفي المركز العاشر جاء «إتش إل 31».

وشارك في منافسات هذا الشوط 78 صقراً من مختلف أنحاء الدولة، وتأتي مسابقة مهرجان الشيخ زايد لصيد بالصقور في إطار تعاون نادي أبوظبي للصقارين مع المهرجان، وفي إطار حرص النادي على المشاركة والتواجد في الفعاليات التراثية الكبرى، التي تعزز تواجد التراث الوطني وتغرسه في نفوس الجميع من الصغير إلى الكبير، فضلاً عن تعريف الجميع من مختلف الجنسيات من زوار المهرجان به عن قرب.