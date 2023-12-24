الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دلما» يُحلق في مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور

«دلما» يُحلق في مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور
24 ديسمبر 2023 19:40

مصطفى الديب (أبوظبي)
تواصل فعاليات مسابقة الصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، التحليق في مهرجان الشيخ زايد، لليوم الرابع على التوالي، حيث تقام اليوم منافسات شوط الجير شاهين - فرخ فئة العامة.
وأسفرت منافسات شوط الجير قرموشة - فرخ فئة العامة، التي أقيمت صباح اليوم، عن تحليق «دلما» لفريق دبي بلقب الشوط، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.678 ثانية، فيما حل ثانياً «مياسة» لفريق ند الشبا، بعد أن قطع بفارق ضئيل عن البطل، حيث تم قطع مسافة السباق في 16.737 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «جي 45» لراشد عبد الله حمد المري الذي قطع مسافة السباق في 16.754 ثانية، وفي المركز الرابع جاء «جي جي 1» لفريق الفرسان، فيما احتل المركز الخامس «4060» لفريق دبي، وحل سادساً «جي جي 2» لفريق الفرسان، وسابعاً جاء «جي 2» لراشد سالم عتيق المزروعي.
جاء في المركز الثامن «سودة» لحمد أحمد بن مجرن، وحل تاسعاً «100» لفريق ند الشبا، وفي المركز العاشر جاء «إتش إل 31». 

أخبار ذات صلة
22 طناً من التمور الإماراتية الفاخرة استقبلها «مهرجان ومزاد الوثبة»
خالد عبد الرحمن.. يطرب جمهور «ليالي الوثبة»

وشارك في منافسات هذا الشوط 78 صقراً من مختلف أنحاء الدولة، وتأتي مسابقة مهرجان الشيخ زايد لصيد بالصقور في إطار تعاون نادي أبوظبي للصقارين مع المهرجان، وفي إطار حرص النادي على المشاركة والتواجد في الفعاليات التراثية الكبرى، التي تعزز تواجد التراث الوطني وتغرسه في نفوس الجميع من الصغير إلى الكبير، فضلاً عن تعريف الجميع من مختلف الجنسيات من زوار المهرجان به عن قرب.

الصقور
نادي أبوظبي للصقارين
مهرجان الشيخ زايد
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
ناجبون تونسيون يدلون بأصواتهم
الأخبار العالمية
التونسيون ينتخبون مجلساً ثانياً في البرلمان
اليوم 19:50
الشارقة وعجمان.. «التعادل الثالث»
الرياضة
الشارقة وعجمان.. «التعادل الثالث»
اليوم 19:45
«الزعيم» إلى «النقطة 25» بـ «الثلاثة»
الرياضة
«الزعيم» إلى «النقطة 25» بـ «الثلاثة»
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©