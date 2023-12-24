«الزعيم» إلى «النقطة 25» بـ «الثلاثة»

علي معالي (الشارقة)

فاز العين على البطائح 3-1، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «الزعيم» إلى «25 نقطة»، وتجمد رصيد «الراقي» عند «16 نقطة»، بدأ العين بالتهديف عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 36، وتعادل البطائح بهدف سيكو بابا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأعاد عمر أتزيلي التقدم لـ «البنفسج» بالهدف الثاني في الدقيقة 47، وأكمل كاكو «ثلاثية» العين في الدقيقة 65.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد العديد من الفرص للفريقين، ترجم العين أحدها عن طريق «الهداف» لابا كودجو، وأدرك البطائح التعادل قبل نهاية الشوط.

وتتغير الحال في الشوط الثاني، حيث بدأ العين أكثر سيطرة، وتقدم سريعاً بالهدف الثاني، قبل أن يحسم النتيجة لمصلحته بالهدف الثالث، عن طريق عمر أتزيلي وكاكو على الترتيب.