الشارقة وعجمان.. «التعادل الثالث»

رضا سليم (الشارقة)

تعادل الشارقة وعجمان بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت باستاد الشارقة، ضمن «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو التعادل الثالث بين الفريقين في «المحترفين»، من أصل 21 لقاءً، ليرفع «الملك» رصيده إلى «22 نقطة» في المركز الرابع، و«البرتقالي» إلى «11 نقطة» في «المركز 11»، أحرز علي مدن هدف عجمان في الدقيقة 6، وحمد فهد للشارقة في الدقيقة 22.

دخلت المباراة في أجواء الإثارة مبكراً، بعد الهدف الذي أحرزه البحريني علي مدن لعجمان في الدقيقة السادسة، وهو الهدف الرابع له هذا الموسم، ويضغط الشارقة بكل خطوطه لتعديل النتيجة، وأهدر كايو لوكاس أكثر من فرصة مؤكدة، ويتراجع لاعبو «البركان» للدفاع، ويتحرك بيانيتش وموسى ماريجا وفراس العربي، الذي تخصص في إرسال الكرات العرضية داخل المنطقة، أخطرها إلى عثمان كمارا الذي أهدرها بغرابة.

وترجم «الملك» الفرص إلى هدف التعادل في الدقيقة 22، عن طريق حمد فهد، من عرضية عثمان كمارا داخل المنطقة، وهو أول أهداف «الفتى الشاب» مع الشارقة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب عجمان بطريقة دفاع المنطقة، وغلق كل الثغرات أمام تحركات وسط وهجوم «الملك» مع اللعب على الهجمات المرتدة، ورغم أن الشارقة حاول الوصول مرمى علي الحوسني من خلال العرضيات، وتحركات كمار وكايو وماريجا، وشارك لوان بيريرا بدلاً من فراس بالعربي في الدقيقة 63، في محاولة من المدرب كوزمين لاختراق دفاعات عجمان.

ويدخل جيانلوكا بدلا من بريستيج مبونجو بحثاً عن زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب، ومنع تحضير الشارقة الذي لم يستغل آخر فرصة من الضربة الحرة داخل المنطقة، ولعبنا بيانيتش لتصطدم بالحائط، وتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.