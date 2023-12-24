«السوبر المصري» ينطلق في أبوظبي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

الموعد يتجدد في أبوظبي، مع ضربة بداية «السوبر المصري» الذي يقام في ضيافة الإمارات للمرة السابعة، ولأن أبوظبي تأتي بالجديد دائماً، فإن «النسخة الحالية» تشهد مشاركة 4 أندية، الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، بعد أن كانت تقتصر على مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس في مصر، وتقام المباريات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة للمرة الرابعة، فيما جرت 3 نسخ سابقة باستاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق مباراتين، ويلتقي، اليوم، بيراميدز مع فيوتشر، في الساعة الخامسة مساءً، والأهلي مع سيراميكا في الساعة التاسعة مساءً، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

أُقيمت «20 نسخة» من «السوبر»، نجح الأهلي في الفوز بها 13 مرة، بينما جاء الزمالك بعده بأربع مرات، ولقب وحيد لكل من حرس الحدود، والمقاولون العرب، وطلائع الجيش، فيما شاركت أربعة أندية، واكتفت بالميدالية الفضية، وهي غزل المحلة وإنبي والمصري والإسماعيلي، ويُعد الأهلي هو الفريق الوحيد من بين الرباعي المشارك الذي تُوج بلقب السوبر بشكله القديم، حيث لم يحصل كل من بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أي لقب، ويداعب «الثلاثي» حلم التتويج الأول، خاصة بيراميدز «المنافس القوي»، لأن صفوفه تضم عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة مثل أحمد فتحي، ورمضان صبحي، وشريف إكرامي، وعبدالله السعيد، وعلي جبر، وأحمد الشناوي، بجانب المغربيين وليد الكرتي، ومحمد الشيبي، ولذلك فإن كفته أرجح من فيوتشر للتأهل واللعب على اللقب.

واستقبل سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز لاعبي الفريق وجهازه الفني، ورحب بهم في الإمارات، وحثهم على الظهور بمستوى قوي والقتال من أجل اللقب الأول في تاريخ النادي.

وفي المقابل، يسعى فيوتشر إلى تحقيق المفاجأة والفوز والتأهل إلى نهائي البطولة، ويغيب عن فيوتشر ناصر ماهر بقرار فني، بينما هناك محاولات لتجهيز الدولي عمر كمال عبدالواحد للمشاركة في المباراة، حيث تغيب لإصابة عضلية.

يدخل الأهلي مواجهة سيراميكا منتشياً بالبرونزية الرابعة لكأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخراً بالسعودية، رغم أنه يعاني الإجهاد الشديد، حيث خاض 3 مباريات قوية في أقل من 10 أيام، وبذل لاعبيه مجهوداً كبيراً، في مباراة أوراوا الياباني، لانتزاع البرونزية. وقرر الجهاز الفني غلق ملف الاحتفالات ببرونزية المونديال، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالعاصمة أبوظبي، حيث يعتمد كولر علي المحاضرات النظرية لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيراميكا.

ووصل سيراميكا إلى أبوظبي مبكراً، ودخل معسكراً مغلقاً، ويعول مدربه أيمن الرمادي علي خبرات لاعبيه، خاصة «رباعي الأحمر» السابق، أحمد القندوسي وسعد سمير ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام.

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حضر الأهلي النسخ الست الماضية التي أُقيمت في ضيافة أبوظبي، ورجحت كفة «الأحمر» 4 مرات على حساب الزمالك «مرتين» والمصري وبيراميدز، فيما خسر مرتين أمام الزمالك.

بيراميدز يشيد بالاستقبال الإماراتي

أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته البالغة بالتواجد في الإمارات، لخوض السوبر المصري الذي تنطلق مبارياته اليوم بملعب استاد محمد بن زايد.

وأشاد هاني سعيد، بالاستقبال والحفاوة البالغة من المسؤولين في الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير كل شيء خاص بالبعثة، مع تسهيل كل متطلبات البعثة وتوفيرها بالصورة المطلوبة.

وقال سعيد: جميع أفراد البعثة يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني بالإمارات، في ظل الدعم غير المحدود للفريق ولاعبيه، وكذلك الشارع في الإمارات يدعم الفريق، وهناك مساندة كبيرة من أجل الفوز بلقب كأس السوبر المصري، والفريق يشعر بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: تعاهد اللاعبون على الفوز بلقب السوبر، ولن يخذلوا الجماهير التي تساندهم وتقف إلى جانبهم، وهدفهم هو الفوز بأولى البطولات، ولكن التركيز حالياً منصب على الفوز بأولى المباريات أمام فيوتشر، موضحاً أنه فريق قوي ومواجهته دائماً تكون قوية، ولكن بيراميدز يركز بشدة من أجل الفوز لأنها المواجهة الأهم.