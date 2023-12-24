«ذئب الفجيرة» و«إنجليزي الفارس» يتشاركان صدارة هدافي «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

سجل الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة، هدفين في مباراة «الذئاب» أمام ضيفه مصفوت 4-1 ضمن «الجولة 13» من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده الشخصي إلى 10 أهداف ويعتلي قمة الهدافين، بالتساوي مع منافسه الإنجليزي توناني أفوب مهاجم الظفرة، والذي سجل بدوره هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام التعاون 1-1 ضمن الجولة ذاتها.

وينشد الثنائي عكاشة حمزاوي «الفجيرة» والإنجليزي توناني أفوب «الظفرة»، التتويج بلقب الهدف في الموسم الحالي والاستفادة من الغياب القسري للبرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم الظفرة والمتوج بلقب هداف دوري الأولى في آخر ثلاثة مواسم، بداعي الإصابة بعد خضوعه لجراحة ناجحة لغضروف الركبة في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي.

ويتشابه مشوار الثنائي حمزاوي لاعب الفجيرة «33 عاماً»، وأفوب مهاجم الظفرة «30 عاماً»، حيث يخوض اللاعبان موسمهما الثاني في الملاعب المحلية، بعدما انضم المهاجم الجزائري لصفوف «الذئاب» في الموسم الماضي 2022- 2023، وشارك مع فريقه في 25 مباراة في المسابقات المحلية سجل خلالها 12 هدفاً، فيما جاء انضمام فارس الظفرة قادماً من حتا، بعدما أسهم في رحلة صعود «الإعصار» للمحترفين بعد تتوجيه بلقب دوري الأولى، حيث خاض 17 مباراة في الدوري سجل خلالها 9 أهداف.

ويملك حمزاوي وأفوب تجارب ناجحة في الملاعب الأوروبية، بعدما سبق للمهاجم الجزائري خوض تجربة قصيرة مع ناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي موسم 2018- 2019، فيما دشن مهاجم الظفرة، المنحدر من أصول كونغولية، مشواره في أكاديمية أرسنال، وصولاً إلى أول عقد احترافي مع النادي في 2010، بالتزامن مع تتويجه مع المنتخب الإنجليزي ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً، كما سبق له اللعب لأندية مختلفة من بينها ولفرهامبتون، بورنموث، وستوك سيتي.

وبعيداً عن سباق صدارة الهدافين في دوري «الأولى»، سيطرت نتيجة التعادل على نصف مباريات «الجولة 13»، وشملت تعادل العروبة المتصدر برصيد 32 نقطة أمام ضيفه جلف اف سي 3-3، والظفرة «الوصيف» برصيد 24 نقطة أمام مضيفه التعاون 1-1، ودبا الحصن «الثالث» برصيد 22 نقطة أمام مضيفه دبا «الخامس» من دون أهداف، إضافة إلى مباراة سيتي والحمرية 2-2.

وشهدت بقية نتائج الجولة، فوز العربي الصاعد إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة على حساب مضيفه الذيد 2-1، وحقق مسافي الفوز الأكبر في الجولة أمام الرمس «الأخير» بنتيجة 6-2، فيما تغلب الفجيرة «السابع» برصيد 19 نقطة على ضيفه مصفوت 4-1، وكسب الجزيرة الحمراء المواجهة أمام يونايتد 2-1.

ويسدل الستار على مواجهات العام الحالي 2023 في دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباريات الجولة 14 يومي السبت والأحد المقبلين 30 و31 ديسمبر الجاري، حيث تُلعب في اليوم الأول مباريات الظفرة والعروبة في قمة الدوري، الجزيرة الحمراء والتعاون، مسافي ودبا، العربي وسيتي، مصفوت والرمس، جلف أف سي وجلف يونايتد، وتختتم الجولة بمباراتي دبا الحصن والذيد، الحمرية ويوناتيد.

توناني أفوب

الجنسية: إنجلترا

العمر: 30

النادي: الظفرة

المواسم محلياً: 2

المباريات في الدوري الموسم الحالي: 13

الأهداف: 10