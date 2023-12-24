50 سيارة في تحدي «الدريفت» بـ«مرعب»

الظفرة (الاتحاد)

شهد ختام سباق الدريفت للسيارات، في «مهرجان ليوا الدولي 2024»، مشاركة قوية للمحترفين والأبطال في فئتي «الوكالة» و«المحترفين» للدريفت الاستعراضي على حلبة مرعب، وخاضت التحدي 50 سيارة لتقديم أفضل وأجمل العروض الخاصة بالدريفت.

أحرز ناصر الحربلي المركز الأول في «الوكالة»، وتبعه الأمير محمد، وإيهاب غسان أبوفلاح، وفي «المحترفين» ذهب المركز الأول إلى هيثم بن زاهر، ومحمد ناصر الحربلي، وعلي بن علي الشيهاني.

بدأت المنافسات يوم الجمعة، مع «فئة الوكالة» والتصفيات التأهيلية، في اليوم التالي مع فئة المحترفين، وتم تقسيم المنافسات إلى تصفيات تأهيلية بدأت مع كل المشاركين، والانتقال إلى الأدوار النهائية وصولاً إلى الفائزين بالمراكز الأولى، وحظيت البطولة بحضور جماهيري في منطقة تل مرعب، من أجل الاستمتاع بأجواء البر والتخييم والفعاليات المختلفة.

ويواصل «تل مرعب» إبهار الجماهير مع استمرار فعاليات اليوم الثامن عشر، وثاني جولات الاستعراض الحر للسيارات بمختلف فئاته على حلبة الاستعراض الخاصة في مرعب.

وقدمت اللجنة المنظمة، وبدعم وإشراف من نادي ليوا الرياضي، فرصة الصعود بالسيارات على تل تجريبي مصغر، إلى جانب تل مرعب، ولاقت الفكرة استحسان الجماهير.