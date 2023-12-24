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الرياضة

«العمليات المركزية» بشرطة أبوظبي بطل «الترايثلون»

«العمليات المركزية» بشرطة أبوظبي بطل «الترايثلون»
25 ديسمبر 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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توجت شرطة أبوظبي، فريق قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول في مسابقة الترايثلون «للرجال»، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي على شاطئ الحديريات، على درع مدير عام شرطة أبوظبي للموسم الرياضي السادس 2023-2024، وشملت السباحة لمسافة 350 متراً، والدراجات الهوائية لمسافة 10 كم، والجري لمسافة 2.5 كم بمشاركة 32 لاعباً من القطاعات الشرطية.
وحصل على المركز الثاني قطاع الأمن الجنائي، وحل ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وكرم الفائزين العقيد محمد أحمد الزعابي، نائب مدير إدارة تأمين المنشآت في قطاع المهام الخاصة، مشيداً بالأداء المتميز للمشاركين من مختلف القطاعات الشرطية، ومؤكداً اهتمام ودعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، وحث المنتسبين وتشجيعهم على ممارستها وتحقيق التميز الرياضي في مختلف البطولات محلياً وإقليمياً ودولياً.
وحضر التكريم المقدم سالم محسن المنصوري، رئيس قسم الخدمات المساندة في مركز التربية الرياضية الشرطية.

شرطة أبوظبي
الترايثلون
العمليات المركزية
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