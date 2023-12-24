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سلطان بن حمدان: «مهرجان محمد بن زايد للهجن» ينشر الفرحة والسعادة بتنقله بين الإمارات

سلطان بن حمدان: «مهرجان محمد بن زايد للهجن» ينشر الفرحة والسعادة بتنقله بين الإمارات
25 ديسمبر 2023 01:01

السوان (الاتحاد)
قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن «السوان 2023-2024» صباح اليوم، وقال معاليه، إن المهرجان يصل إلى محطته الثالثة عشرة، مواصلاً تحقيق الإنجازات والطموحات التي ينتظرها الملاك والمضمرون.
وأضاف معاليه أن المهرجان بتنقله من إمارة لأخرى ينشر السعادة والفرح في وجوه جميع من حظي بالمشاركة به، وقال: «نحن اليوم لا نشاهد سباقاً للهجن فقط، بل ننظر إلى التلاحم والاجتماع بين ملاك الهجن ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يتحدد الهدف الرئيسي للمهرجان فجميع أبناء الإمارات، التي حظيت باستضافة المهرجان وطوال المواسم السابقة عاشوا هذه اللحظات، وما زالوا في ذكرى المهرجان لأنه يحمل اسماً كبيراً وغالياً علينا جميعاً.
وأكد معاليه أن القيادة تستمر في السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، وقال: «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصد النجاحات الواحد تلو الآخر منذ انطلاقته فميراث الأجداد حفر في قلوبنا، ونحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في العلو بهذه الرياضة التراثية، وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها».

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وأوضح معاليه أن المشاركة الكبيرة من الملاك والمضمرين تجسد مسيرة حب الملاك لتراثهم، مضيفاً: نحرص على استمراريتها، لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يسهم في الحفاظ عليها.
وقال: إن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وخصوصاً سباقات الهجن لا تزال مستمرة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً تنفرد بهما عن غيرها، ولهذا أصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك.
ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا لمنطقة السوان وإمارة رأس الخيمة من ملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن الناموس الحقيقي لنا هو هذا التواجد في المهرجان.
وفي ختام حديثه، قدم معاليه الشكر إلى جميع اللجان العاملة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي في إتمام إنجاح الحدث، مثنياً على أدائهم في المهرجانات السابقة، والتي أكدت وجود روح الفريق الواحد في العمل، والذي من خلاله تكللت النجاحات بتوفيق من عند الله.

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سباقات الهجن
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مهرجان محمد بن زايد للهجن
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