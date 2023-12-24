«الإمبراطور» «بطل الشتاء» بـ «ريمونتادا الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم الوصل لقب «بطل الشتاء»، قبل جولة على ختام الدور الأول، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه شباب الأهلي، إلى فوز 2-1 في قمة ختام «الجولة 12»، والتي جمعت الفريقين، على استاد راشد، وسط حضوري جماهيري حاشد من أنصار الفريقين.

وسجل جويلهيرم دا سيلفا هدف التقدم لـ«الفرسان» في الدقيقة 8، وأدرك السويسري هاريس سيفيروفيتش التعادل للوصل في الدقيقة 39، قبل أن يسجل «البديل» كايو كانيدو هدف الفوز في الدقيقة 86، ليمنح فريقه الفوز الثالث في مواجهات «الديربي» أمام «الأحمر» في الموسم الحالي، بعد التفوق 3-2 و3-0 في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وعزز الوصل الذي احتفل بتحقيق رقم قياسي بعدم الخسارة في 12 مباراة على التوالي في الدوري، صدارته للترتيب برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه العين «الوصيف»، فيما بقي شباب الأهلي برصيد 24 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

وجاءت أفضلية البداية لمصلحة «الفرسان» الذي ترجم تفوقه في الانطلاقة، بهدف مبكر بواسطة جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقة 8، بعد مجهود فردي رائع ليتوغل بالكرة داخل منطقة الوصل، ويسدد بيمناه داخل الشباك، وأكد الهدف المبكر على تميز هجوم شباب الأهلي في البدايات، لأنه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في أول ربع ساعة في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

وانتظر «الإمبراطور» حتى الدقيقة 39، لينجح في العودة إلى المباراة، بعد كرة توغل بها علي صالح من الجهة اليسري، قبل أن يرسل عرضية، قابلها هاريس سيفيروفيتش برأسية داخل الشباك، وهو الهدف الثالث للمهاجم السويسري للوصل من صناعة علي صالح في الموسم الحالي، والثالث أيضاً من الكرات الرأسية من أصل 6 أهداف.

واستمر التعادل الإيجابي، حتى الدقائق الخمس الأخيرة من الوقت الأصلي، لينجح «البديل» كايو كانيدو في تسجيل الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 86، مترجماً التمريرة البينية الذكية لزميله نيكولاس خيمينيز خلف الدفاع، وهو الهدف الرابع على التوالي لكايو كلاعب بديل.

وتعقدت أوضاع «أصحاب الأرض» في دقائق الوقت بدل الضائع، بعدما نال المدافع وليد عباس البطاقة الحمراء، بقرار من الحكم عمر آل علي في الدقيقة 92، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتفوق الوصل بهدفين مقابل هدف لشباب الأهلي.