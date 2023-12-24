الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لورينسي يقود خورفكان للفوز على الوحدة بـ «هاتريك»

لورينسي يقود خورفكان للفوز على الوحدة بـ «هاتريك»
24 ديسمبر 2023 22:37

فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
«الإمبراطور» «بطل الشتاء» بـ «ريمونتادا الفرسان»
العاجل: لا خوف على «الصقور» ونقاتل للبقاء في «المحترفين»

فاز خورفكان على الوحدة 3-2، باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «النسور» رصيده إلى «13 نقطة»، محققاً فوزه الرابع في المسابقة، وتجمد رصيد «العنابي» عند «20 نقطة».
وتقدم الوحدة مبكراً عن طريق السوري عمر خربين في الدقيقة 13، برأسية متقنة في مرمى أحمد حمدان حارس «النسور»، ويعود خورفكان سريعاً للمباراة بعد خطأ الحارس محمد الشامسي، ليودعها المهاجم البرازيلي لورينسي الشباك في الدقيقة 20.
وقلب «الأخضر» الطاولة على «العنابي» بالهدف الثاني الذي أحرزه لورينسي من ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
ونجح لورينسي في تسجيل الهدف الثالث و«الهاتريك» الأول له في الدقيقة 80، وقلص لوكاس الفارق بالهدف الثاني للوحدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الوحدة
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
لورينسي يقود خورفكان للفوز على الوحدة بـ «هاتريك»
الرياضة
لورينسي يقود خورفكان للفوز على الوحدة بـ «هاتريك»
اليوم 22:37
«الإمبراطور» «بطل الشتاء» بـ «ريمونتادا الفرسان»
الرياضة
«الإمبراطور» «بطل الشتاء» بـ «ريمونتادا الفرسان»
اليوم 22:34
مهاجرون قرب حدود أميركا مع المكسيك
الأخبار العالمية
تدفق كبير للمهاجرين على حدود أميركا مع المكسيك
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©