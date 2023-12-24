لورينسي يقود خورفكان للفوز على الوحدة بـ «هاتريك»

فيصل النقبي (خورفكان)

فاز خورفكان على الوحدة 3-2، باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «النسور» رصيده إلى «13 نقطة»، محققاً فوزه الرابع في المسابقة، وتجمد رصيد «العنابي» عند «20 نقطة».

وتقدم الوحدة مبكراً عن طريق السوري عمر خربين في الدقيقة 13، برأسية متقنة في مرمى أحمد حمدان حارس «النسور»، ويعود خورفكان سريعاً للمباراة بعد خطأ الحارس محمد الشامسي، ليودعها المهاجم البرازيلي لورينسي الشباك في الدقيقة 20.

وقلب «الأخضر» الطاولة على «العنابي» بالهدف الثاني الذي أحرزه لورينسي من ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ونجح لورينسي في تسجيل الهدف الثالث و«الهاتريك» الأول له في الدقيقة 80، وقلص لوكاس الفارق بالهدف الثاني للوحدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.