«مجدي» بطل كأس مجلس التعاون للخيول في الشارقة

عصام السيد (الشارقة)

توج الجواد «مجدي»، لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بطلاً لفعاليات النسخة السادسة لكأس مجلس التعاون الخليجي، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أُقيم بمضمار الشارقة لونجين، وتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الأخير للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز 400 ألف درهم.

ولم يتأخر «مجدي» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، في فرض نفسه للفوز بلقب كأس دول مجلس التعاون الخليجي في خامس أشواط الحفل على مسافة 1700 متر «هيبة»، وجائزته 200 ألف درهم، بعد تنافس مثير مع وصيفه «اف يطوي»، متفوقاً بفارق أنف.

وفرض الجواد «النصر» لعذبة للسباقات بإشراف سيف الدين ديب، وقيادة أندرو سلاتري، جائزة شوط لونجين ميني دولتشي فيتا، نفسه في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات على مسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً.

وقاتلت المهرة «درة الكمال» لإسطبلات الريف بإشراف جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي بشراسة قبل أن تخطف لقب الشوط الثاني المخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وما فوق، بمشاركة 16 منها تنافست على مسافة 1200 متر، بمشاركة 16 خيلاً حصد «المريب» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة بيرناردو بينيرو، ثالث أشواط الأمسية لمسافة 2000 متر - هانديكاب، وتم تخصيصه للخيول عمر 4 سنوات وما فوق.

واستعاد الجواد «إف كالنور» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة كونور بيسلي بريقه، بالفوز بالشوط الرابع لمسافة 1700 متر، المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق «هانديكاب».

وكان مسك الختام «حيو العرب» لبورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة أوسكار شافيز، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر ـ هانديكاب، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.