تشيلسي يعود إلى «الدوامة» في «البريميرليج»!

لندن (أ ف ب)



أعاد ولفرهامبتون ضيفه تشيلسي إلى «دوامة الهزائم»، عندما تغلب عليه 2-1، في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل الجابوني ماريو ليمينا «51»، والبديل الإيرلندي مات دوهرتي «93» هدفي ولفرهامبتون، وقلّص تشيلسي الفارق عبر «البديل» المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو «96».

وفشل تشيلسي الذي مُني بخسارته الثامنة هذا الموسم، والرابعة في مبارياته الست الأخيرة في تحقيق فوزه الثاني توالياً في الدوري، بعد إسقاطه شيفيلد يونايتد 2-0 في المرحلة الماضية، وهو الذي دخل المباراة بمعنويات عالية، عقب حجزه مقعده في نصف نهائي كأس رابطة الأندية بفوزه على نيوكاسل بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1.

وعاد ولفرهامبتون إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته بثلاثية أمام وستهام، وصعد إلى المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، متساوياً مع تشيلسي العاشر، ويتأخران بفارق 18 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وهي المباراة السابعة توالياً يحافظ فيها ولفرهامبتون على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في الدوري «4 انتصارات مقابل 3 تعادلات».

وتحسر بوكيتينو على الفرص الضائعة لفريقه، وقال في تصريح لشبكة «سكاي سبورتس»: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأنني أعتقد أننا نستحق المزيد، تدفع الثمن في هذه المنافسة، عندما لا تكون حاسماً بما فيه الكفاية، وهو ما حصل لنا».

وأضاف «لقد صنعنا الفرص، ولهذا السبب كانت الخسارة مخيبة للآمال جداً، استقبلت شباكنا هدفاً بعد بضع ضربات ركنية، وكان الأمر صعباً حقاً».

وقال «كنا نتحدث كثيراً في بداية الموسم، لاعبونا صغار في السن، نحن فريق شاب، ولدينا لاعبون يلعبون للمرة الأولى في الدوري، إنهم بحاجة إلى التكيف والثقة والجودة».

في المقابل، أشاد دوهرتي بجماهير فريقه لصنعها أجواء مثيرة في الملعب، مضيفاً «سجلنا أمام الفرق الستة الأولى جيد، لقد فزنا على معظمهم هنا وخارج ملعبنا، نؤدي بشكل جيد حقاً».

وتغلب ولفرهامبتون على مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي على أرضه بنتيجة واحدة 2-1، وتعادل مع أستون فيلا 1-1 ونيوكاسل 2-2، وخسر أمام ليفربول 1-3.