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الرياضة

«إيجلز» بطل «دوري التنس العالمي» في أبوظبي

«إيجلز» بطل «دوري التنس العالمي» في أبوظبي
25 ديسمبر 2023 09:25

 
أبوظبي (الاتحاد)


تُوج «بي بي جي إيجلز» بلقب الموسم الثاني لدوري التنس العالمي، بتفوقه على «إس جي مافريكس كايتس»، وقدم البطل أداءً رائعاً في مباريات اليوم الرابع والأخير من البطولة التي أقيمت على مدار 4 أيام في «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركة ميرال.
وتوَج عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفريق الفائز بحضور من راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي، وسونيل ماثيو، المؤسس المشارك للدوري، وبرافين شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتيورا ديفلوبرز الراعية الرئيسية للدوري، وعمر العمور، المؤسس المشارك لشركة ميتيورا ديفلوبرز.
وحصل البطل على جائزة مليون درهم تسلمها مالك ومدرب الفريق، خلال حفل التتويج، في حين حصل «كايتس» على 500 ألف درهم.
وانطلقت المباريات بـ «الزوجي المختلط» وشهدت مواجهة قوية بين دانييل مدفيديف، وميرا أندريفا من «إيجلز» أمام ستيفانوس تسيتسيباس، وباولا بادوسا من «كايتس»، واستمرت من دون أي كسر للإرسال، ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي، حسمه «كايتس»، ليفوز بالمباراة 7-6.
وفي «زوجي السيدات» تمكن «إيجلز» من الفوز، رغم تعثر صوفيا كينين، وميرا أندريفا، أمام أرينا سابالينكا وباولا بادوسا في البداية وتأخرهما 2-5، إلى أن لاعبتي «إيجلز» نجحتا في الفوز بخمسة أشواط متتالية لتنتهي المباراة 7-5.

 

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وواصل «إيجلز» أداءه القوي في النهائيات، خلال مباراة «زوجي الرجال»، التي شهدت مواجهة بين دانييل ميدفيديف، وآندريه روبليف، ضد جريجور ديميتروف، ولويد هاريس، وانتهت 6-3 ل «إيجلز»، ليتقدم بذلك على «كايتس» بأربع نقاط خلال النهائيات.
وفي «فردي السيدات»، واجهت المصنفة الأولى عالمياً، أرينا سابالينكا، المصنفة الـ33 عالمياً، صوفيا كينين، وتمكنت الأخيرة من كسر إرسال سابالينكا في الشوط الخامس، لتتقدم على سابالينكا وتنهي المباراة لمصلحتها 6-4.
واختتمت النهائيات بمباراة «فردي الرجال» بين آندريه روبليف، المصنف الخامس عالمياً، ولاعب «إيلجز»، مع جريجور ديميتروف «كايتس»، وانتهت بفوز الأخير 7-4، ورغم النتيجة تُوج «إيجلز» بالبطولة وله 29 نقطة، مقابل 26 نقطة لـ «كايتس».

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
التنس
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