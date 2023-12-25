هاو: كرة القدم لا ترحم!

لندن (د ب أ)

رفض إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، إلقاء اللوم على الإرهاق، في تراجع نتائج فريقه التي تهدد آماله في إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نيوكاسل يمتاز بقوة النتائج على ملعبه، حيث فاز في آخر سبع مباريات على ملعبه سانت جيمس بارك، بينما كان الاستثناء الوحيد هو الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 1-2 في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن نيوكاسل يونايتد الذي يعاني من الإصابات، وصدمة الخسارة أمام لوتون تاون بهدف، ويستضيف نوتنجهام فورست في جولة «البوكسينج داي».

ولفتت إلى أن نيوكاسل يعاني من ضعف النتائج خارج ملعبه، حيث جمع 5 نقاط فقط في 9 مباريات، ليتراجع إلى المركز السابع بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه في المربع الذهبي توتنهام صاحب المركز الرابع.

ودافع إيدي هاو عن لاعبيه، قائلاً « لا أعتقد أنهم يركضون بلا جدوى، لقد تجاوزنا فترة صعبة للغاية، والآن تنتظرنا مباراة في غضون ثلاثة أيام، وعلينا إيجاد حل لاستعادة طاقة اللاعبين والانطلاق مرة أخرى».

وأضاف «كرة القدم لا ترحم ولن يساعدنا أحد، يمكننا فقط أن نساعد أنفسنا».

وبذل لاعبو نيوكاسل قصارى جهدهم بسبب ازدحام جدول مباريات الفريق الذي تضمن مواجهات في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين قبل توديع المسابقتين في غضون أسبوع خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار هاو «تسلمت مسؤولية الفريق وهو يكافح للهروب من شبح الهبوط، وكان النادي يعيش فترة صعبة للغاية، والآن الظروف مختلفة، ولعب الفريق عدداً كبيراً من المباريات بقائمة صغيرة للغاية ومع ذلك أدى الفريق بشكل جيد، ولكننا ندرك بالتأكيد أننا بحاجة لتحسين النتائج وهو ما نسعى إليه».

ويستعد هاو لمواجهة مدرب فورست الجديد نونو إسبيريتو سانتو، الذي تعرض لهزيمة مثيرة بنتيجة 2-3 على أرضه أمام بورنموث في أول مباراة له مع الفريق.

وحقق البرتغالي سانتو فوزين وخمسة تعادلات في سبع مواجهات سابقة ضد نيوكاسل يونايتد عندما كان مدرباً لولفرهامبتون وتوتنهام.

وختم هاو تصريحاته «عندما تلعب مع فريق تم تغيير مدربه تكون المباراة مثيرة، في ظل احتمال تغيير طريقة اللعب لذلك يجب أن نكون مستعدين جيداً للمباراة».