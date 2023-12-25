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الرياضة

«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب لبطولة البرتغال

محمد بن ثعلوب الدرعي
25 ديسمبر 2023 10:00


أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة المنتخب الأول الذي يشارك في بطولة أوديفيلاس جراند سلام بالبرتغال من 26 إلى 28 يناير المقبل، وتضم 3 لاعبين على ضوء مستوياتهم وحاجتهم إلى زيادة رصيدهم من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 المقبل.
ويرأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي، والمدرب فيكتور سيكتروف، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم».
وأكد محمد بن ثعلوب أن برنامج منتخب الجودو يسير كما خطط له مجلس إدارة الاتحاد، بتوصية من اللجنة الفنية للوصول إلى بطولة أبوظبي جراند سلام، المقررة لها حسب موعدها الجديد من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل، ومن قبلها «أولمبياد باريس»، بما يعكس السمعة الطيبة لرياضة الإمارات، ويرضى طموحات الاتحاد الدولي الذي يحرص على دعم ممثليه في مثل تلك الأحداث الرياضية العالمية.
وشهد معسكر الإعداد المقام حالياً للمنتخب في جورجيا، ويستمر إلى الجمعة المقبل تطوراً ملحوظاً في لياقة اللاعبين ومستوياتهم الفنية.
وارتفع عدد المشاركين في بطولة البرتغال إلى 46 دولة من بينها الإمارات، بجانب لبنان الذي يشارك بلاعب، وتحدد 25 يناير موعداً لقرعة البطولة في لشبونة عبر «تقنية الفيديو». 

الإمارات
البرتغال
أولمبياد باريس 2024
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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