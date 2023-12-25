اليافعي بطل «الفورمولا-4» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز سالم اليافعي لقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وجاء عبيد مبارك علي وصيفاً، وسلطان صقر الفلاحي ثالثاً، وأنهى اليافعي السباق الثاني في 20,24 دقيقة، خلال 22 دورة، متفوقا وبفارق 18 ثانية عن عبيد مبارك.

كرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعود عبد العزيز أحمد مدير عام نادي المحركات المائية السعودي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

ووجه سالم الرميثي التهنئة إلى الفائزين، مؤكداً أن البطولة جاءت في ظروف ملائمة مع نهاية السنة الحالية، وبمشاركة قوية تحققت عبر منافسات فئة «الفورمولا-4»، وقال: نشكر كل من شارك في السباق، ونتطلع إلى أن الأفضل وأعلى الإنجازات في مختلف البطولات والنشاطات التي ينظمها النادي البحري.

وأضاف: شاهدنا مستوى فنياً عالياً بين المشاركين وقوة كبيرة في المنافسة على المراكز الأولى، وهو ما نطمح له بأن نصقل مهارة الشبان، ونعزز من تفوقهم بشكل أكبر في كل المشاركات الخاصة بهذه الفئة، والتي تعتبر أولى مراحل المشاركة في سباقات «الفورمولا» للزوارق.