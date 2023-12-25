«ريمونتادا» بأهداف قاتلة!

رضا سليم (دبي)



شهدت «الجولة 12» من دوري أدنوك للمحترفين، «ريمونتادا» غير مسبوقة، خاصة أن التحول من الخسارة إلى الفوز، تكرر في 4 مباريات، وأبرزها «القمة» بين شباب الأهلي والوصل، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تقدم «الفرسان» بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق بالا، إلا أن «الإمبراطور» قلب الموازين إلى التفوق 2-1، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 39 و86، بتوقيع هاريس وكايو كانيدو.

وتمثلت «الريمونتادا المثيرة»، والتي تعد «مفاجأة» الجولة، في فوز خورفكان على الوحدة 3-2، حيث تقدم «العنابي» بهدف عمر خربين، بعد 13 دقيقة، ورد لورينسي بـ «الهاتريك» ورغم عودة الوحدة في الدقائق الأخيرة بالهدف الثاني، إلا أن «رمونتادا العنابي» لم، ليفوز خورفكان بعد خسارة مباراتين متتاليتين، وهو الانتصار الثاني لـ «النسور» في آخر 6 مباريات.

وشهد ملعب السماوي «ريمونتادا» لأصحاب الأرض أمام «النمور»، بعدما تقدم اتحاد كلباء بالهدف الأول بعد 36 دقيقة عن طريق كيس، إلا أن بني ياس عاد في الشوط الثاني، وسجل هدفين، الأول في الدقيقة 56، والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ومنع «العميد» مفاجآت «الصقور»، وحول خسارته بهدف إلى فوز، تقدم الإمارات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وسجل «الأزرق» هدفين في الدقيقتين 88، والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لنهاية المباراة.

وغيرت «الريمونتادا» شكل جدول الترتيب، ومنحت الوصل لقب «بطل الشتاء»، وحرمت شباب الأهلي من «الوصافة»، والاقتراب من القمة، كما تقدم بني ياس والنصر وخورفكان في الترتيب، بينما حرمت الخسارة فريق الوحدة من دخول «مربع الكبار».

وشهد الجولة ظاهرة أهداف الوقت الضائع المثيرة، والتي صنعت الفوز لفرق على حساب أخرى، حيث شهدت 7 أهداف في الوقت بدل الضائع من أصل 24 هدفاً في الجولة أبرزها هدف فوز النصر بتوقيع مونولو في الدقيقة 96، وشهدت المباراة هدف «الصقور» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بينما كان هدف بني ياس في الدقيقة 94، الأكثر إثارة بعدما منح «السماوي» العلامة الكاملة، وسجل لورينسي نجم خورفكان الهدف الثاني له في مرمى الوحدة بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وفي المباراة نفسها سجل لوكاس لاعب الوحدة هدف فريقه الثاني في الدقيقة 95، وجاء هدف علي مبخوت لاعب الجزيرة بشباك حتا في الدقيقة 90، ضمن أهداف الأمتار الأخيرة.