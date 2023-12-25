لورينسي يُحلق مع «النسور» بـ«أول هاتريك»

فيصل النقبي (خورفكان)



تبقى مباراة خورفكان والوحدة، في ذاكرة البرازيلي لورينسي الذي أحرز أول «هاتريك» له في «دوري أدنوك للمحترفين» بقميص «النسور»، ورغم أن «العنابي» كانت له الأسبقية في هز الشباك، إلا أن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف متتالية، حملت «بصمة» لورينسي، ولم يمنع الهدف الثاني للضيوف من انتهاء اللقاء لمصلحة خورفكان 3-2، وبلوغ «النقطة 13»، في المركز العاشر، قبل «جولة» من ختام الدور الأول للبطولة.

وجاءت «ثلاثية» لورينسي في مرمى الوحدة، بواقع هدفين من متابعات داخل المنطقة، والثالث من ضربة جزاء، ورفع اللاعب رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، متصدراً قائمة هدافي «النسور»، كما وصل إلى «الهدف 19» بالبطولة خلال موسمين فقط، حيث أحرز 13هدفاً من قبل بقميص البطائح موسم 2022-2023.

وتوقع لورينسي تألقه في المباراة، عندما قال في المؤتمر الصحفي، إنه عقد العزم على العودة إلى هوايته مع التهديف، بعد «البداية الباهتة» مع «النسور»، على عكس توهجه في الموسم الماضي مع البطائح، وبالفعل قدم اللاعب مباراة كبيرة، وأسهم في الانتصار المهم لفريقه، وهو الفوز الرابع في الدوري.

وشارك لورينسي في 12 مباراة هذا الموسم «1033 دقيقة»، وسجل 6 أهداف، كما صنع هدفين، ليصبح «النجم» الأبرز في تشكيلة المدرب نيبوشا.

وأعرب لورينسي عن سعادته بتسجيل «الهاتريك» الأول له في الدوري، مشيراً إلى أن سر «الفرحة المضاعفة»، يكمن في أن الأهداف الثلاثة، والفوز المهم جاء على حساب فريق كبير بحجم وقيمة الوحدة، وبعد خسارتين على التوالي من الشارقة والعين.

وأضاف: أسعى لتسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة فريقي، ولدي رغبة في تقديم أفضل مستوى مع خورفكان.