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الرياضة

«البرتقالي» يترقب «رياح التغيير»

«البرتقالي» يترقب «رياح التغيير»
25 ديسمبر 2023 12:00

 
رضا سليم (دبي) 

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يبدأ الجهاز الفني لعجمان بقيادة الروماني إيسايلا، إعادة ترتيب أوراق «البرتقالي» من جديد، خلال «التوقف الطويل»، والذي يشهد «الانتقالات الشتوية»، ويعيد المدرب النظر في الأجانب، في محاولة لتجديد الدماء، والعودة بقوة بعد «البداية المتعثرة» حتى الآن، ويقبع «البرتقالي» حالياً في المركز الثاني عشر وله 11 نقطة، ليصبح قريباً من «منطقة الخطر»، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن حتا والإمارات صاحبي المركزين الأخيرين. 
وجاءت تصريحات إيسايلا، عقب التعادل مع الشارقة لتؤكد الاتجاه الذي يسعى إليه، عندما أكد أنه يجتمع مع إدارة النادي، من أجل وضع خطة تطوير الفريق، خلال فترة التوقف، خاصة أن المدرب لم يبدأ الموسم مع «البركان»، ولم يختار الأجانب، بالإضافة إلى تراجع مستواهم، وعدم القدرة على مساعدة الفريق في تخطي أزمته، والوجود في المنطقة الدافئة وسط الجدول.
ويدخل اللاعبون الخمسة في دائرة التقييم لدى إيسايلا، خاصة «الثنائي» التونسي نادر الغندري وهيكل الشيخاوي، وكلاهما لم يقدم المردود الفني المنتظر، وأيضاً علي مدن وبريستيج مبونجو، اللذين تراجع مستواههما عن الموسم الماضي، بينما وليد أزارو هداف الفريق تبدو مشكلته في الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات، رغم أنه سجل 5 أهداف، إلا أنه لم يلعب إلا 6 مباريات، وحالياً تحت العلاج.
وتؤرق مشكلة الدفاع المدرب الروماني، خاصة أن الفريق اهتزت شباكه بـ 28 هدفاً، ويعد ثاني أضعف دفاع في الدوري بعد الإمارات، كما أن الفريق لم يحافظ على شباكه نظيفة في أي مباراة في 12 جولة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
دانييل إيسايلا
الشارقة
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