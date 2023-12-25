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الرياضة

مادو يطلب الرحيل عن النصر

مادو يطلب الرحيل عن النصر
25 ديسمبر 2023 10:57

 
الرياض (د ب أ)


ذكر تقرير صحفي أن عبد الله مادو مدافع النصر السعودي، تقدم بطلب للرحيل عن الفريق. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصادر لها، أن مادو طلب الرحيل، سواء على سبيل الإعارة، أو الانتقال النهائي. 

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وأضافت الصحيفة أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أبلغ المدافع عدم حاجته له، مؤكداً أنه لا يمانع في انتقاله أو إعارته خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن أندية الشباب والتعاون والاتفاق ترغب في ضم مادو. ويلعب مادو «30 عاماً» مع النصر منذ موسم 2012-2013، وخاض معه 129 مباراة، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين، فيما لم يشارك خلال الموسم الجاري، سوى في مباراة وحيدة في الدوري السعودي، ومواجهتين في دوري أبطال آسيا.
يذكر أن المدافع يرتبط بعقد مع الفريق العاصمي حتى يونيو 2025.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
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