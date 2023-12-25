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الرياضة

دوناروما يعترف بالأخطاء!

دوناروما يعترف بالأخطاء!
25 ديسمبر 2023 12:14

أنور إبراهيم (القاهرة)
منذ وصول حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما «24 عاماً» إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادماً من ميلان الإيطالي، أصبح هو الحارس الأساسي لهذا الفريق الفرنسي دائماً، رغم ظهوره في أحيان كثيرة بصورة غير مطمئنة، في الوقت الذي يقوم فيه بتصديات رائعة وبفنيات عالية جداً، إلا إنه يعاني من عيب خطير عندما يتعلق الأمر باستخدام قدميه.
ولم ينكر دناروما هذا العيب، بل اعترف به في حديثه لصحيفة «جورنال دي ديمانش»، وقال: حراسة المرمى أفضل مهنة في العالم، ولكنها في الوقت نفسه الأكثر صعوبة، لأنه بمجرد أن يرتكب حارس المرمى خطأ ما، تصبح الأمور معقدة وصعبة.
وأضاف: داخل المنطقة تكون هناك تمريرات أكثر خطورة، وتحتاج إلى تكتيك عالٍ لتجنبها ولا يأتي ذلك إلا باستخدام إحدى القدمين، بعد أن كان الحال من قبل يعتمد فقط على اليدين.
ورغم الأخطاء المتكررة لدوناروما، والتي تكون بمثابة عقاب لفريقه يسفر عن أهداف، إلا إن الحارس الإيطالي لا يزال يحتفظ بثقة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، إذ قال دوناروما: إنريكي لا يلجأ أبداً إلى مهاجمة لاعبيه، وإنما كل ما يطلبه منهم أن يسيطروا على مجريات اللعب وأن يحتفظوا بالكرة في حوزتهم لأطول فترة ممكنة، كما أنه لا يشكل أي ضغط على أي لاعب وإنما يجيد التعامل نفسياً مع اللاعبين جميعاً بمن فيهم حراس المرمى.
وأضاف دوناروما الذي تألق مع منتخب بلاده «الآزوري» في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2020» وأسهم في حصول إيطاليا على اللقب، قائلاً: إذ ارتكبت خطأ ما، سيقول لك المدرب، إن هذا أمر طبيعي فالجميع يخطئون، لأن اللاعبين ليسوا «روبوتات».
بدأ جيانليوجي دوناروما المولود في 25 فبراير 1999، مسيرته الاحترافية في ميلان بعمر 16عاماً، واستمر حتى 2021، ثم وقع عقداً لباريس سان جيرمان مدته خمس سنوات، ولم تغفر له جماهير الميلان حتى الآن رحيله وتفضيله المال على اللعب للنادي الذي شهد بداياته الرائعة، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 15 و16 و17و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016.
وحصل دوناروما على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية برتبة فارس إثر حصوله مع منتخب بلاده على بطولة «يورو 2020»، التي أقيمت في صيف 2021 بسبب جائحة كورونا.

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