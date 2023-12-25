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العين.. «زعيم» أهداف «الشوط الأول»!

العين.. «زعيم» أهداف «الشوط الأول»!
25 ديسمبر 2023 13:31

علي معالي (دبي)
في الوقت الذي يغرد فيه «الإمبراطور» بالصدارة منفرداً، فإن «الزعيم» العيناوي استطاع بعد انتهاء الجولة الـ 12، أن يكون أكثر فرق الدوري تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول بـ «18 هدفاً» بعد الهدف الذي هز به شباك البطائح في الدقيقة 36 في المباراة التي انتهت لمصلحة العين 3-1.
والأهداف الـ 18 التي هز بها العين شباك المنافسين جاءت في 9 فرق مختلفة بالمسابقة، وكانت البداية مع بني ياس بهدفين في الشوط الأول في المباراة التي انتهت للعين 3-2، ثم نفس الرصيد في مباراة حتا، وانتهت بهما المباراة، وفي عجمان هز الفريق شباكه 4 مرات بالشوط الأول فقط في اللقاء الذي انتهى يومها بسداسية نظيفة.
وأمام الشارقة نجح العين في تسجيل هدف بالشوط الأول، وأنهى اللقاء منتصراً 3-2، وفي لقاء الإمارات استطاع «الزعيم» التقدم بثلاثية وانتهت المباراة يومها 3-1، أما شباك شباب الأهلي فقد اهتزت مرتين بالشوط الأول في المواجهة التي انتهت عيناوية بثلاثية، وأمام كلباء سجل هدفاً، وانتهت المباراة 2-2.
وفي خورفكان كانت النتيجة النهائية للمباراة 4-1، سجل منها الفريق هدفين في الشوط الأول، وفي اللقاء الأخير بالجولة الـ 12 سجل هدفاً في البداية، وأنهى اللقاء 3-1.
وبخلاف ذلك فما زال القناص التوجولي لابا كودجو متصدراً قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً وبفارق هدفين عن السوري عمر خربين مهاجم الوحدة أقرب منافسيه.

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