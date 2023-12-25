«الفرسان» ينزف النقاط في «داره»

دبي (الاتحاد)

واصل شباب الأهلي نزف النقاط على ملعبه بعد الخسارة أمام الوصل 1-2 في ختام الجولة الـ 12، لتكون هذه المباراة الثالثة في آخر أربع مواجهات خاضها على استاد راشد التي يخسر فيها النقاط، بعدما خسر مرتين وتعادل مرة مقابل فوز يتيم.

وفي الوقت الذي احتفل فيه «الفرسان» في الجولة الماضية بالانفراد بالسلسلة القياسية بعدم الخسارة في 17 مباراة على التوالي خارج ملعبه، متجاوزاً رقم العين السابق البالغ 16 مباراة متتالية، فإنه تعرض هذا الموسم للخسارة أمام الوصل والعين والتعادل مع النصر خلال آخر أربع مباريات على ملعبه، بعدما كان قد استهل الموسم بشكل إيجابي على استاد راشد، محققاً الفوز على خورفكان والوحدة، لكن الأمور اتخذت طريقاً آخر عقب ذلك.

ويتعرض المدرب ماركو نيكوليتش في الوقت الحالي لسيل من الانتقادات الجماهيرية، مع تحميله مسؤولية فقدان النقاط في المباريات الأخيرة، واحتمالية التفريط باللقب الذي توج به الفريق في الموسم الماضي، وسط مطالبات بإصلاح الأمور خلال فترة التوقف المقبلة.