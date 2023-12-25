الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المئوية الثالثة» تنتظر ختام «الدور الأول» في «أدنوك للمحترفين»

«المئوية الثالثة» تنتظر ختام «الدور الأول» في «أدنوك للمحترفين»
25 ديسمبر 2023 14:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«بطل الشتاء» بشائر «فرحة درع الدوري»
«الصقور».. النجاح 13.8% في «أدنوك للمحترفين»!


احتجبت «الشباك النظيفة» للمرة الثانية في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال مباريات «الجولة 12»، والتي شهدت تسجيل الفرق الـ 14 هدفاً على الأقل في المباريات السبع، بفوز الجزيرة على حتا 3-1، والنصر أمام الإمارات 2-1، وبني ياس على اتحاد كلباء 2-1، والعين على البطائح 3-1، وخورفكان أمام الوحدة 3-2، والوصل على حساب شباب الأهلي 2-1، فيما حسم التعادل 1-1 مباراة الشارقة وعجمان.
وهي المرة الثانية التي تغيب فيها «الشباك النظيفة» عن مشهد جولات الدوري في الموسم الحالي بعد «الجولة التاسعة»، ووصل إجمالي الأهداف المسجلة في 84 مباراة إلى 299 هدفاً، في انتظار الاحتفال بإكمال «المئوية الثالثة»، مع استئناف المنافسة، بعد التوقف الحالي، بسبب المشاركة القارية للمنتخب الأول في كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وإجمالاً شهدت مباريات الدوري محافظة أحد الفرق المتبارية على نظافة الشباك في 30 مباراة، ويعد النصر أكثر فرق الدوري في نظافة شباكه في 4 مباريات، بالفوز على حتا 3-0 في الجولة الرابعة، والعين 1-0 في «الخامسة»، والتعادل مع اتحاد كلباء 0-0 في «الثامنة»، قبل الفوز على مضيفه عجمان 3-0 في «الجولة 11»

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الجزيرة
الوصل
شباب الأهلي
العين
الشارقة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
الرياضة
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
اليوم 17:09
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
الرياضة
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
اليوم 17:00
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
الرياضة
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
اليوم 16:50
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©