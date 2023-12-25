«المئوية الثالثة» تنتظر ختام «الدور الأول» في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



احتجبت «الشباك النظيفة» للمرة الثانية في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال مباريات «الجولة 12»، والتي شهدت تسجيل الفرق الـ 14 هدفاً على الأقل في المباريات السبع، بفوز الجزيرة على حتا 3-1، والنصر أمام الإمارات 2-1، وبني ياس على اتحاد كلباء 2-1، والعين على البطائح 3-1، وخورفكان أمام الوحدة 3-2، والوصل على حساب شباب الأهلي 2-1، فيما حسم التعادل 1-1 مباراة الشارقة وعجمان.

وهي المرة الثانية التي تغيب فيها «الشباك النظيفة» عن مشهد جولات الدوري في الموسم الحالي بعد «الجولة التاسعة»، ووصل إجمالي الأهداف المسجلة في 84 مباراة إلى 299 هدفاً، في انتظار الاحتفال بإكمال «المئوية الثالثة»، مع استئناف المنافسة، بعد التوقف الحالي، بسبب المشاركة القارية للمنتخب الأول في كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وإجمالاً شهدت مباريات الدوري محافظة أحد الفرق المتبارية على نظافة الشباك في 30 مباراة، ويعد النصر أكثر فرق الدوري في نظافة شباكه في 4 مباريات، بالفوز على حتا 3-0 في الجولة الرابعة، والعين 1-0 في «الخامسة»، والتعادل مع اتحاد كلباء 0-0 في «الثامنة»، قبل الفوز على مضيفه عجمان 3-0 في «الجولة 11»