كايو كانيدو..«الهداف الذهبي» من «الدكة»!



معتصم عبدالله (دبي)



قاد «البديل الذهبي» للوصل كايو كانيدو، أمام مضيفه شباب الأهلي 2-1، في قمة «الجولة 12» من دوري أدنوك للمحترفين، «الإمبراطور» لحسم لقب «بطل الشتاء»، قبل جولة على ختام الدور الأول، بعدما عزز «الأصفر» صدارته المستمرة برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أن أقرب منافسيه العين «الوصيف».

واحتاج «البديل الذهبي» لنحو نصف ساعة من لحظة دخوله بديلاً لعلي سالمين في الدقيقة 54، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الحسم في مباراة «الديربي» أمام «الفرسان» في الدقيقة 85، مترجماً التمريرة الذكية لزميله نيكولاس خيمينيز خلف دفاعات «أصحاب الأرض».

ويعد الهدف أمام شباب الأهلي الرابع لكايو في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2023- 2024، والذي عاد فيه إلى صفوف فريقه السابق الوصل بعد تجربة ناجحة مع العين، على مدار أربعة مواسم، تُوج خلالها مع «الزعيم» بدرع الدوري وكأس الرابطة في موسم 2021- 2022.

وتبدو المفارقة في تسجيل كايو «33 عاماً»، أهدافه الأربعة في الموسم الحالي مع الوصل لاعباً بديلاً، ليكون بمثابة «الهداف الذهبي»، وتكرر السيناريو في مباريات الشارقة 3-1 في «الجولة الثانية»، والعين 3-1 في الجولة السابعة، والجزيرة 4-2 في الثامنة، قبل أن يسجل الهدف الأهم والحاسم في مباراة شباب الأهلي 2-1 في «الجولة 12».

ورفع كايو بفضل أهدافه الأربعة في الموسم الحالي رصيده الإجمالي إلى 91 هدفاً في 195 مباراة في «دوري المحترفين» على مدار 10 مواسم، منذ أول ظهور بقميص الوصل موسم 2014- 2015، وبات اللاعب الدولي على بُعد 9 أهداف فقط من دخول نادي المئة هدف في الدوري.

وعن تسجيله هدف الفوز الحاسم أمام «الفرسان»، قال: «ليس مهم هوية المسجل، ويبقى الأهم هو فوز الوصل، وسعيد بالانتصار أمام فريق منافس وقوي مثل شباب الأهلي على ملعبه، وحصد انتصار ثالث في الموسم أمام نفس المنافس، لافتاً إلى أن روح عائلة الوصل صنعت الفارق في الملعب.

وأضاف تعليقاً على مشاركته المستمرة لاعباً بديلاً في أغلب المباريات: «قطعاً أرغب في لعب وقت أطول، ولكن في الوقت نفسه احترم قرار المدرب».

أهداف كايو من «الدكة»



الشارقة – الوصل 1-3 «الجولة الثانية»، الهدف الثالث في الدقيقة 91

الوصل – العين 3-1 «الجولة السابعة»، الهدف الثالث في الدقيقة 80

الجزيرة – الوصل 2- 4 «الجولة الثامنة»، الهدف الرابع في الدقيقة 74

شباب الأهلي – الوصل 1-2 «الجولة 12»، الهدف الثاني في الدقيقة 85