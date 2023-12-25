الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوزمين: غاضب من كبار «الملك»!

كوزمين: غاضب من كبار «الملك»!
25 ديسمبر 2023 15:30

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«بطل الشتاء» بشائر «فرحة درع الدوري»
«الصقور».. النجاح 13.8% في «أدنوك للمحترفين»!


سيطرت حالة من الحزن والغضب على الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، بعد أن واصل الفريق نزيف النقاط، وآخرها التعادل مع عجمان 1-1، ليتأكد من مباراة إلى أخرى، أن ما يقدمه «الملك» بعيد تماماً عن طموحات وآمال جماهيره الكبيرة.
وقال: نتيجة غير مُرضية بالمرة، أن نخرج بالتعادل في هذا التوقيت، ووسط هذه الظروف، ولدينا عناصر لها أسماء كبيرة، من المفترض أن تكون لديهم الحلول الفردية، خاصة في الخط الهجومي، ولست راضياً عنهم، وهم أنفسهم أيضاً ليسوا راضين عن أدائهم ومستواهم.
وقال: رغم الغضب من الكبار، إلا أنني سعيد بما قدمه «الشاب» حمد فهد، الذي سجل هدف التعادل، وهو نفسه الذي أخطأ في مباراة اتحاد كلباء من قبل، ووجهت رسائل العتاب على ظهوره، وأقول لابد للاعب الشاب أن يخطئ، وهي مسؤوليتي.
ولم يتمالك كوزمين نفسه، مما يقدمه الخط الأمامي، وقال: لدينا لاعبون لديهم أسماء يجب أن يقدروا أسماءهم، وسجلنا عبر لاعب شاب سعدت به لأنه هز الشباك ولعب جيداً، وعندما نهدر 8 أو 9 من أصل 10 فرص، فإن هذا يعني أن هناك نقصاً في الفعالية الهجومية.
وأضاف: مسارنا تأثر كثيراً في الدوري بهذا التعادل، ولو حققنا الفوز لأصبحنا في صلب المنافسة، ومع كل ذلك لا زلت أرى أن الفرص مواتية للعودة، وصحيح أننا نمر بظروف صعبة، وعانينا من غيابات مختلفة في الخط الخلفي، وميلوني والحسن صالح وماجد سرور الأقرب من العودة، فيما يظل محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني قيد التشاور مع الطاقم الطبي.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
عجمان
كوزمين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
الرياضة
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
اليوم 17:09
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
الرياضة
«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان
اليوم 17:00
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
الرياضة
محمد الشرقي يلتقي لجان كأس العرب و«دولية» الفجيرة للتايكواندو
اليوم 16:50
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©