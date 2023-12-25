كوزمين: غاضب من كبار «الملك»!



علي معالي (الشارقة)



سيطرت حالة من الحزن والغضب على الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، بعد أن واصل الفريق نزيف النقاط، وآخرها التعادل مع عجمان 1-1، ليتأكد من مباراة إلى أخرى، أن ما يقدمه «الملك» بعيد تماماً عن طموحات وآمال جماهيره الكبيرة.

وقال: نتيجة غير مُرضية بالمرة، أن نخرج بالتعادل في هذا التوقيت، ووسط هذه الظروف، ولدينا عناصر لها أسماء كبيرة، من المفترض أن تكون لديهم الحلول الفردية، خاصة في الخط الهجومي، ولست راضياً عنهم، وهم أنفسهم أيضاً ليسوا راضين عن أدائهم ومستواهم.

وقال: رغم الغضب من الكبار، إلا أنني سعيد بما قدمه «الشاب» حمد فهد، الذي سجل هدف التعادل، وهو نفسه الذي أخطأ في مباراة اتحاد كلباء من قبل، ووجهت رسائل العتاب على ظهوره، وأقول لابد للاعب الشاب أن يخطئ، وهي مسؤوليتي.

ولم يتمالك كوزمين نفسه، مما يقدمه الخط الأمامي، وقال: لدينا لاعبون لديهم أسماء يجب أن يقدروا أسماءهم، وسجلنا عبر لاعب شاب سعدت به لأنه هز الشباك ولعب جيداً، وعندما نهدر 8 أو 9 من أصل 10 فرص، فإن هذا يعني أن هناك نقصاً في الفعالية الهجومية.

وأضاف: مسارنا تأثر كثيراً في الدوري بهذا التعادل، ولو حققنا الفوز لأصبحنا في صلب المنافسة، ومع كل ذلك لا زلت أرى أن الفرص مواتية للعودة، وصحيح أننا نمر بظروف صعبة، وعانينا من غيابات مختلفة في الخط الخلفي، وميلوني والحسن صالح وماجد سرور الأقرب من العودة، فيما يظل محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني قيد التشاور مع الطاقم الطبي.