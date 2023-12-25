«الصقور».. النجاح 13.8% في «أدنوك للمحترفين»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تلقى فريق الإمارات خسارته الثامنة على التوالي، ليستمر باقياً في قاع جدول ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، إذ لم تفلح محاولات تغيير الجهاز الفني، في تعديل أوضاعه، منذ انطلاقة الموسم الحالي، وباستثناء وصوله إلى المركز السابع، عقب نهاية الجولة الرابعة، ظل «الصقور» يتراجع، حتى تجمّد بين المركزين الـ13 والـ14 خلال آخر 5 جولات، مسجلاً الكثير من الأرقام السلبية.

حقق «الصقور» نسبة نجاح لم تتجاوز 13.8% حتى الآن، في الموسم الحالي، من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حصد 5 نقاط فقط، من أصل 36، متساوياً مع «الإعصار»، الذي يملك الهجوم الأضعف في المسابقة، في حين أن دفاع «الصقور» هو الأسوأ، بعدما اهتزت شباكه 33 مرة، بمعدل 2.75 هدف كل مباراة، ولم يخرج بـ«شباك نظيفة» إلا في مباراتين فقط، بنسبة 16.6% من إجمالي الجولات.

وعانى «الصقور» كثيراً في بداية أغلب المباريات هذا الموسم، إذ لم ينجح في تسجيل الأهداف مبكراً في الشوط الأول، مكتفياً بهز الشباك خلال الفترات الأولى بنسبة 28.6%، بل إن أغلبها جاء في نهاية الأشواط الأولى، بواقع هدفين خلال آخر ربع ساعة، مقابل هدف في فترة «+45»، وكان قد سجّل هدفاً وحيداً في ربع الساعة الأول من عمر المباريات، وهو ما قد يشير إلى مشاكل التحضير وبدء المباريات بصورة صحيحة، من جانب الأجهزة الفنية واللاعبين معاً.

وسجّل فريق الإمارات 11 هدفاً عبر «الحركة» مقابل هدفين من ضربتي جزاء بجانب إهدار ركلة ثالثة، وأحرز هدفاً وحيداً من ضربة حرة غير مباشرة تمثل نسبة 7% من إجمالي أهدافه، وبمتوسط نسبة امتلاك للكرة 41% وضعته في المرتبة قبل الأخيرة بين فرق «دورينا»، وبالنسبة لفريق لا يعتمد على الاستحواذ، فإن استغلال الركلات الثابتة لم يكن ناجحاً، واعتمد أكثر على الهجوم السريع والمرتدات الخاطفة التي منحته 50% من أهدافه، لكنه بقي ثاني أضعف خطوط الهجوم بعد 12 جولة.

وبدت خطوط دفاع «الصقور» مفتوحة طوال الوقت أمام المنافسين، حيث استقبل الأهداف بنسبة 51.5% خلال الأشواط الأولى مقابل 48.5% لأهداف الفترات الثانية، ولم تقتصر أزمة بداية المباريات على تراجع معدل تسجيل الأهداف، بل شهدت اهتزاز شباكه بالعدد الأكبر منها، إذ تلقى 10 أهداف في ربع الساعة الأول، بنسبة تقارب ثلث الأهداف التي سكنت مرماه.

وكانت الجبهة اليسرى الدفاعية «ثغرة واضحة» في خطوطه الخلفية، مثلما كان الحال مع عمقه الدفاعي أيضاً، حيث اهتزت شباكه عبر الطرف الأيسر بنسبة 36.4% من إجمالي الأهداف، بالتساوي مع عمق الدفاع، وتلقى مرماه ثلث الأهداف بواسطة الركلات الثابتة للمنافسين، في إشارة إلى مشاكل تتعلق بالتمركز والرقابة، خاصة الركلات الركنية التي مثّلت 40% من أهداف الركلات الثابتة، مقابل 20% للركلات الحرة غير المباشرة، بجانب 40% من ركلات الجزاء التي ارتكبها مدافعوه.

وتسببت تمريرات المنافسين العرضية الهوائية، في اهتزاز شباك «الصقور» بنسبة 33%، حيث سكن مرماه 11 هدفاً عبرها، ليكون المعدل الأكبر بين فرق «دورينا» بالتساوي مع «النسور»، وبدا منطقياً أن يتساوى «الثنائي» في كونهما الأكثر استقبالاً لأهداف التسديدات الرأسية، بعدما استقبل كل منهما 7 أهداف عبرها.