«الأبيض» يختار 26 لاعباً بعد تجربة قيرغيزستان



معتز الشامي (دبي)



يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، معسكر أبوظبي صباح الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، بقطر من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران، فلسطين، وهونج كوج.

وسبق أن أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، قائمة معسكر أبوظبي، لخوض تجربتين أمام قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري، وعُمان 6 يناير المقبل، وضمت 31 لاعباً.

ويغيب عن الأيام الأولى للتجمع لاعبو شباب الأهلي والشارقة لارتباطهم بالمشاركة في «كأس السوبر» يوم الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، على أن يلتحقوا بالمنتخب في اليوم التالي، وبالتالي يغيبون عن المشاركة مع «الأبيض» في «الودية الأولى».

وينتظر أن يقوم الجهاز الفني بإرسال القائمة النهائية 4 يناير، على أقصى تقدير، وفق الترتيبات الخاصة بالبطولة، حيث تسلم المنتخبات أسماء اللاعبين قبل 10 أيام من أول مباراة رسمية في كأس آسيا، ويختار بينتو قائمة «الأبيض» والتي تضم 26 لاعباً، لخوض النهائيات القارية عقب التجربة الأولى أمام قيرغيزستان.

وتضم قائمة المنتخب الحالية كلاً من، خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، وبدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

وتقام الودية الأولى لمنتخبنا أمام قيرغيزستان 30 ديسمبر، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والثانية أمام عُمان 6 يناير، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، على أن تغادر بعثة المنتخب المشاركة في كأس آسيا 8 يناير، وقبل انطلاق البطولة بوقت كاف، بينما ستكون المواجهة الرسمية أمام هونج كونج 14 يناير.