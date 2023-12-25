منتخب الشاطئية يواجه لبنان استعداداً لـ «المونديال»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الشاطئية 3 مباريات ودية أمام لبنان 27 و28 و29 ديسمبر الجاري، ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام في اتحاد الكرة بدبي.

ويعول الجهاز الفني خلال التجارب الودية على زيادة القدرات البدنية والفنية للاعبين، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في كل مرحلة من مراحل إعداد «الأبيض» للمشاركة في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» في فبراير المقبل.

ويشارك في المعسكر الحالي لمنتخبنا 23 لاعباً، وهم: وليد محمدي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، محمد الجسمي، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، محمد عبيد، راشد عبيد، هشام منتصر، إبراهيم الشامسي، سلطان البلوشي.