«بطل الشتاء» بشائر «فرحة درع الدوري»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم الوصل للمرة السادسة في تاريخه في «دوري الإمارات»، والثانية في «دوري المحترفين»، لقب «بطل الشتاء» رسمياً قبل جولة على ختام «الدور الأول»، بفوزه المثير على جاره شباب الأهلي 2-1 في قمة ختام «الجولة 12»، ليعزز صدارته لـ «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 30 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن العين «الوصيف».

وهي المرة الثانية التي يحسم فيها «الإمبراطور» صدارة النصف الأول للدوري، بعد الأولى موسم 2017-2018 برصيد 25 نقطة، ولكن من 11 من مباراة في ظل مشاركة 12 نادياً في نسخة تلك الموسم، قبل أن ينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 41 نقطة متنازلاً عن اللقب لمنافسه العين «بطل الشتاء».

وعادة ما يكون لقب «بطل الشتاء» أشبه ببشائر «الفرحة الكبرى» بحسم درع الدوري في نهاية الموسم، وهو ما تؤكده النتائج السابقة في تاريخ «دوري المحترفين» على مدار 14 موسماً باستثناء موسم 2019-2020 «الملغي»، حيث اقتصر التتويج بالدرع على بطل أو وصيف الشتاء.

وتفصيلاً، حسم «بطل الشتاء» لقب «دوري المحترفين» في 10 مواسم بداية من أول نسخة في 2008-2009 والذي توج به شباب الأهلي برصيد 55 نقطة، بعدما نال بنهاية الدور الأول لقب «بطل الشتاء» متفوقاً على منافسه الجزيرة، وصولاً إلى نسخة الموسم الماضي والتي توج بها «الفرسان» أيضاً برصيد 57 نقطة، بعدما حسم بداية لقب «بطل الشتاء» بنهاية الدور الأول بفارق نقطة أمام الشارقة.

في المقابل، انحاز لقب «بطل دوري المحترفين» إلى وصيف بطل الشتاء في 4 نسخ فقط مواسم بداية بموسم 2009-2010 للوحدة على حساب الجزيرة، وموسم 2015-2016 والذي توج به شباب الأهلي، والعين في 2017-2018 على حساب الوصل «بطل الشتاء»، والجزيرة في 2020- 2021 على حساب العين «بطل الشتاء».

«أبطال الشتاء» المتوجون بلقب «دوري المحترفين»

2008- 2009: شباب الأهلي

2010- 2011: الجزيرة

2011- 2012: العين

2012- 2013: العين

2013- 2014: شباب الأهلي

2014- 2015: العين

2016- 2017: الجزيرة

2018- 2019: الشارقة

2020- 2021: العين

2022- 2023: شباب الأهلي