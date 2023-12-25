«أبوظبي إكستريم» تُجدد الإثارة في «النسخة الثانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC) يوم 19 يناير المقبل في مبادلة أرينا.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى التي استضافتها العاصمة الإماراتية في أكتوبر الماضي، والتي ساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية، وشهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وتعتزم اللجنة المنظمة للبطولة استضافة عدد من أبرز النجوم العالميين في النزال الرئيسي من دون بدلة «الجرابلنج»، حيث تشهد مبادلة أرينا نزالاً قوياً بين ألجمين سترلينج الملقب بـ «ذا فانك ماستر» مع نجم الوزن الخفيف في بطولة يو أف سي تشيس هوبر.

كما تتضمن البطولة نزالاً رئيسياً بالبدلة «جو جيتسو»، وفعاليتين رئيسيتين للنزالات المشتركة في الجو جيتسو إلى جانب عشرة نزالات أخرى، ما يضمن لعشاق الفنون القتالية تجربة حافلة بالتشويق والحماس.

وحققت النسخة الافتتاحية من أبوظبي إكستريم (ADXC) نجاحاً فاق التوقعات لتحجز مكانها بين أبرز الفعاليات المحبوبة في عالم الرياضات القتالية.

ويعكس تنظيم النسخة الثانية من البطولة في أبوظبي، العاصمة العالمية للجو جيتسو، الالتزام بالارتقاء برياضة الجرابلنج إلى آفاق غير مسبوقة، كما تستضيف هذه النسخة أيضاً نزالاً رئيسياً بالبدلة «جو جيتسو»، في إطار نجاحها في استقطاب أبرز النجوم العالميين، ومساعيها الدؤوبة لإلهام الرياضيين وتعزيز نمو رياضة الجرابلنج في دولة الإمارات والمنطقة.

ويتمتع سترلينج بمسيرة مذهلة في عالم الفنون القتالية المختلطة مع إحرازه 23 انتصاراً، حيث نجح في الدفاع عن لقب وزن الديك في بطولة «يو أف سي» ثلاث مرات حتى عام 2023.

ويشتهر سترلينج بمهارته اللافتة في تنفيذ حركات الإخضاع، ولا سيما الخنق وحركة سولويف سترتيتش التي نفذها في عام 2018، بما يجعله أحد أقوى الرياضيين في الفعالية المرتقبة.

ويمتاز هوبر الملقب بـ «دريم» بسجل باهر يتضمن 13 انتصاراً، خمسة منها عن طريق الإخضاع بالخنق وواحد عن طريق الإخضاع بتثبيت القدم.

ويتطلع هوبر، الذي أحرز مؤخراً انتصارين في بطولة ألتيميت، إلى تقديم عرض أداء مميز والتغلب على خصمه بطل يو أف سي السابق في الفعالية الرئيسية للجرابلنج التي تستضيفها أبوظبي إكستريم.

ومن المقرر أن تمتد الفعالية الرئيسية للنزالات على مدار خمس جولات، مدة كل منها ثلاث دقائق داخل القفص، ما يضمن للجمهور عرضاً غير مسبوق للمهارات الفذة والخبرات الفنية والروح القتالية.