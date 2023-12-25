ليا البارودي بطلة السيدات في «أكاديميات دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)



أحرزت ليا البارودي لقب فردي السيدات، ضمن النسخة الأولى، من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بعد فوزها في النهائي على كومبا بن مامادو نيانجادو، فيما أحرز سيمون روبرتس لقب فردي الرجال، على حساب ثيرثا شاشانك.

وحصدت ليا بارودي ولاريسا برازيل لقب زوجي السيدات، بعد الفوز على كاليستا أوشيل وداكشا ناير، فيما أحرز ثيرثا شاشانك وتارون كارا لقب زوجي الرجال، بالفوز على ديف كانبرجيماث ويعقوب مخزومي، وتمكن جوليان ميزون من إحراز لقب الماسترز، بالفوز في النهائي على أوليفر موجر.

حضر النهائيات نجمة التنس الهندية العالمية سانيا ميرزا، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وناصر المرزوقي لأمين العام لاتحاد التنس، وسيف محمد رئيس شركة «سبورت سبيرت» لإدارة الفعاليات.،

وأعربت سانيا ميرزا عن سعادتها بنجاح تنظيم البطولة، وقدّمت الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وشركة «سبورت سبيرت» لإدارة الفعاليات، على توفير سبل نجاح الحدث، مشيرة إلى أهمية البطولة في رفع مستوى رياضة التنس.

وأشاد أحمد سالم المهري بالمشاركين في البطولة التي كشفت عن مواهب واعدة وشكر اللاعبين على تفانيهم وتألقهم أثناء المنافسات، مؤكداً على التأثير الإيجابي لهذا الحدث على تطوير رياضة التنس في الدولة.