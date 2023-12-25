مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن اشترى الملياردير الإنجليزي جيم راتكليف 25% من أسهم مانشستر يونايتد، توقعت جميع الصحف الإنجليزية أن تتغير صورة النادي، خلال الفترة القادمة إلى الأفضل، خاصة بعد أن أصبح مسؤولاً عن إدارة الأمور المتعلقة بكرة القدم، وأن ينشط «اليونايتد» خلال أسواق الانتقالات القادمة، من أجل استهداف عدد من نجوم الكرة العالمية، لضمها إلى صفوف الفريق، بدءاً من «الميركاتو الصيفي» وليس «الشتوي»، لأن تفعيل عقد الشراء وصلاحيته تبدأ من فبراير المقبل.

وذكر موقع جول العالمي، أنه إذا كانت عائلة جلايزر ما زالت تملك حتى الآن 75% من أسهم النادي، فإن جيم راتكليف مؤسس مجموعة «إينيوس» للبتروكيماويات، والذي يملك أيضاً نيس الفرنسي، يستهدف إحداث تغييرات جذرية داخل هيكل الفريق الكروي، مع احتمالات تولي بول ميتشل منصب المدير الرياضي، وجان كلود بلان دور المدير العام للنادي.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية عديدة أن نشاط الصفقات الحقيقي يبدأ من «الميركاتو الصيفي»، وإن النادي يستهدف بالأساس التعاقد مع نجوم في نهاية عقودهم مع أنديتهم، ومن بينهم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، حتى وإن كان اسم مبابي يتردد كثيراً في ريال مدريد، لأن «اليونايتد» ينوي تقديم عرض مغرٍ للنادي الباريسي، من أجل الحصول على خدمات «فتى بوندي المدلل».

وأشارت نشرة «مانشستر إيفينينج نيوز»، إلى أن «اليونايتد» يتابع نجمين آخرين الأول هو البولندي بيوتر زيلينسكي "29عاماً - 86مباراة دولية" لاعب نابولي ، وقلب الدفاع الإسباني ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد "28عاماً- 5 مباريات دولية" .

وقالت صحيفة «ذا صن» إن «الشياطين الحمر» يجهز قائمة طويلة للاختيار من بينها خلال «الميركاتو الصيفي»، ويبحث «اليونايتد» عن هداف من طراز عالمي، بعد أن فشل راسموس هويلاند حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده، رغم أن النادي دفع فيه 73مليون يورو لأتلانتا الإيطالي.

وأول الأسماء التي ترددت في هذا الصدد، الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والذي جدد عقده حتى 2026، ما يعني أن النادي الإيطالي يستهدف الحصول من وراء بيعه على مبلغ كبير.

ومن الأسماء المذكورة أيضاً الهولندي فرينكي دي يونج «26 عاماً» متوسط ميدان برشلونة، والذي حاول «اليونايتد» ضمه الصيف الماضي من دون جدوى.

كما يستهدف الملياردير الإنجليزي راتكليف، إعادة الإسباني ديفيد دي خيا حارس المرمى السابق للفريق، والذي لا ينتمي إلى أي نادٍ حالياً.

وهناك أيضاً الألماني سيرجي جنابري مهاجم بايرن ميونيخ، وقلب الدفاع البرتغالي جونسالو إيناسيو لاعب سبورتنج لشبونة، ما يعني أن المالك الجديد يستهدف بالفعل إحداث تغيير جذري في هيكل الفريق، لعل وعسى يمكنه المنافسة في الموسم القادم على كل البطولات.