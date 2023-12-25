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الرياضة

المدام بطل القوس والسهم

المدام بطل القوس والسهم
25 ديسمبر 2023 21:00

الشارقة (الاتحاد) 
توج مجلس الشارقة الرياضي، نادي المدام بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة القوس والسهم التي أقيمت على أرضه، بمشاركة 57 لاعباً، وجاء البطائح وصيفاً والحمرية ثالثاً.
شارك في البطولة أندية من مختلف الفئات السنية، وهي المدام والشارقة والحمرية والبطائح وخورفكان ومليحة والحرس الأميري ودبا الحصن، وحصد المدام كأس البطولة برصيد 15 ميدالية، بينما حصل البطائح على 6 ميداليات، والحمرية على 4 ميداليات.
شهد الختام وتتويج الفائزين، عادل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، ومطر سالم الراشدي عضو مجلس إدارة نادي المدام، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وسمير جورج أخصائي الألعاب الفردية بالإدارة.

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