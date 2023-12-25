الأهلي إلى نهائي «السوبر المصري» بـ«فوز صعب»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل الأهلي إلى نهائي «السوبر المصري»، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة السابعة، والمقامة حالياً باستاد محمد بن زايد، وضرب الأهلي موعداً مع فيوتشر على اللقب يوم الخميس المقبل.

وخطف الأهلي الفوز في «الوقت القاتل»، وتحديداً الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عبر «النيران الصديقة»، بأقدام المدافع «البديل» أرثر الذي هز شباك فريقه بالخطأ في مرماه.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول، واكتفى سيراميكا بالدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى «الأحمر»، وفي الشوط الثاني عاد سيراميكا بمستوى جيد هجومياً، وإن بقيت السيطرة للأهلي.