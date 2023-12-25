الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليوتي في».. للسيارات تنطلق اليوم بـ«ليوا الدولي»

«اليوتي في».. للسيارات تنطلق اليوم بـ«ليوا الدولي»
26 ديسمبر 2023 01:47

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
50 سيارة في تحدي «الدريفت» بـ«مرعب»
«الاستعراض الحر» يجذب «عشاق المغامرة»

تنطلق اليوم فعاليات سباق «اليوتي في» للسيارات، ضمن منافسات اليوم الـ 19 بمهرجان «ليوا الدولي»، على مضمار سباق مخصص لهذه السيارات، من ناحية الانحناءات والتضاريس، بعد تعديلها في المسار، وتنطلق كل سيارة لكسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار أو المضمار. وتشارك فئة كبيرة من المتسابقين في البطولة عبر فئتي «التوربو»، وبدون «توربو»، ويتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، مع منح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين، ليتم اختيار التوقيت الأفضل منهما. ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للمشاركين تم توضيحها والاطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني، بجانب اللوائح المختلفة لفئات السباق، وشروط السلامة العامة، وحدود التعديلات المخصصة لكل فئة. وقد سجل المتسابق محمد إبراهيم المركز الأول الموسم الماضي من خلال الفئة المعدلة، محققاً 218.390 ثانية، وبمعدل أقل من 4 دقائق، وفي الفئة غير المعدلة حصد محمد سعيد الكندي المركز الأول محققاً 220.130 ثانية.

مهرجان ليوا الدولي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©