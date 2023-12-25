«اليوتي في».. للسيارات تنطلق اليوم بـ«ليوا الدولي»

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات سباق «اليوتي في» للسيارات، ضمن منافسات اليوم الـ 19 بمهرجان «ليوا الدولي»، على مضمار سباق مخصص لهذه السيارات، من ناحية الانحناءات والتضاريس، بعد تعديلها في المسار، وتنطلق كل سيارة لكسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار أو المضمار. وتشارك فئة كبيرة من المتسابقين في البطولة عبر فئتي «التوربو»، وبدون «توربو»، ويتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، مع منح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين، ليتم اختيار التوقيت الأفضل منهما. ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للمشاركين تم توضيحها والاطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني، بجانب اللوائح المختلفة لفئات السباق، وشروط السلامة العامة، وحدود التعديلات المخصصة لكل فئة. وقد سجل المتسابق محمد إبراهيم المركز الأول الموسم الماضي من خلال الفئة المعدلة، محققاً 218.390 ثانية، وبمعدل أقل من 4 دقائق، وفي الفئة غير المعدلة حصد محمد سعيد الكندي المركز الأول محققاً 220.130 ثانية.