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الرياضة

ختام الجولة الوطنية للطائرة الشاطئية

مشاركة كبيرة في الجولة الأولى (الاتحاد)
26 ديسمبر 2023 01:47

معتصم عبدالله (دبي)

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اختتمت فعاليات «الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية»، التي نظمها اتحاد الكرة الطائرة، على شاطئ «كايت بيتش» في دبي، وامتدت منافساتها على مدار ثلاثة أيام شهدت إثارة بالغة ومستوى فنياً عالياً من المشاركين.
وشهدت «الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية»، 18 فريقاً من الرجال والسيدات، وشهدت منافسات السيدات تنافس 6 فرق مثلوا جنسيات مختلفة من دول لاتفيا والبرازيل وروسيا وصربيا والأرجنتين، وفاز بالمركز الأول «سافاج سكواد»، وحصل «صربيان جيرلز» على المركز الثاني، فيما نال «أم سي» المركز الثالث.
وشملت المشاركة على مستوى منافسات الرجال 18 فريقاً من السعودية وعُمان والجزائر ومصر وصربيا ولاتفيا وأوكرانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا، جرى تقسيمهم إلى 6 مجموعات لتحديد «بطل الجولة»، حيث توج «فولي إمبارير» بالمركز الأول، وتبعه «بوريس ميها» و«بيتش فولي هب».
ويأتي تنظيم سلسلة الجولات الوطنية ضمن استراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى نشر وتطوير لعبة الكرة الطائرة الشاطئية.

دبي
كرة الطائرة الشاطئية
دبي كايت بيتش
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