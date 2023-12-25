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الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم دورة للمدربين

«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم دورة للمدربين
26 ديسمبر 2023 01:47

أبوظبي (وام)

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ينظم نادي أبوظبي لألعاب القوى، الدورة الثانية في مجال «رياضة ألعاب القوى للأطفال»، للمدربين والمدرسين العاملين في المدارس، التي تقام خلال الشهر المقبل في العين، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى، التابع للاتحاد الدولي.
وكشف النادي عن أنه ينظم ابتداءً من يناير المقبل 3 بطولات على مستوى المدارس في أبوظبي والعين والظفرة، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أهمية الدورة لانتقاء المواهب، وتطوير المهارات، وتحفيز الناشئين، وتعزيز قدراتهم في أنواع المسابقات المختلفة الخاصة بألعاب القوى، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في سبتمبر الماضي في أبوظبي، وشهدت مشاركة 25 مدرباً.

ألعاب القوى
العين
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