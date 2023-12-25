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الرياضة

«القوس والسهم» يكرم أصحاب الإنجازات

«القوس والسهم» يكرم أصحاب الإنجازات
26 ديسمبر 2023 01:47

دبي (الاتحاد) 

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احتفى اتحاد القوس والسهم بأصحاب الإنجازات في البطولات القارية والدولية في 2023، بمناسبة «اليوبيل البرونزي» لتأسيس رياضة القوس والسهم، وتضمن التكريم 22 لاعباً ولاعبة من أصحاب الإنجازات في 2023، على مستوى البطولات القارية والدولية.
حضر التكريم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وحميد عبدالله المشرخ، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة نورا المرزوقي وعادل الحمادي، وراشد الشيباني وعدد من ممثلي المؤسسات، ورؤساء الأندية.
وتم تكريم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعقيد عبدالرحمن النقبي، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالإنابة، والعديد من شركاء الاتحاد، تقديراً لدورهم في دعم برامجه وفعالياته.
وأثنى الدكتور سعيد مصبح الكعبي على الإنجازات المتميزة لأبطال القوس والسهم في المنافسات الخارجية خلال العام الحالي، والأعوام الماضية، وتحقيق أبرز النتائج في البطولات، والتطور الكبير الذي شهدته اللعبة على كافة المستويات، والتفاعل الإيجابي من الأندية مع برامج الاتحاد، واستراتيجياته لتطوير اللعبة، ودعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر من الذكور والإناث، بالإضافة إلى الدور الفاعل من الشركاء مع برامج الاتحاد وفعالياته المختلفة.
وقال الكعبي: إن الاتحاد يواصل جهوده التطويرية، وتوفير المتطلبات التي ترتقي بالطموحات الوطنية في اللعبة، مشيراً إلى أن تواجد أبناء الإمارات من أعضاء الاتحاد في المناصب القارية والدولية، يعزز المكانة الريادية للدولة في المساهمة على المستوى القاري والدولي في عكس الصورة المشرفة عن أبناء الدولة.

اتحاد القوس والسهم
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