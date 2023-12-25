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الرياضة

منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصر

منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصر
26 ديسمبر 2023 01:47

علي معالي (دبي)

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يبدأ منتخب كرة السلة مشواره في البطولة العربية بالقاهرة بلقاء نظيره المصري مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم معهما منتخبات الكويت وتونس والمغرب، في النسخة التي تحمل الرقم 25، وذلك في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.
ويسبق مباراة منتخبنا، إقامة مباراتين، بلقاء الكويت مع تونس، ويلتقي الجزائر مع الصومال ضمن المجموعة الأولى التي تضم 4 فرق فقط هي موريتانيا والجزائر والصومال وليبيا.
تقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع نهائي، المقرر له الأول من يناير المقبل، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع رابع المجموعة المقابلة، وأصحاب المركز الثاني مع ثالث المجموعتين في الدور نصف النهائي، في الثاني من يناير المقبل، على أن تختتم البطولة في اليوم التالي.
وتحمل البطولة العربية تاريخاً طويلاً، حيث كانت الانطلاقة بالعراق عام 1974، وتوج المنتخب المصري بلقبها 12 مرة، يليه منتخب تونس 4 مرات، ومنتخب السعودية مرتين، ومرة واحدة لكل من السودان وسوريا، والجزائر والأردن ولبنان.

مصر
كرة السلة
القاهرة
تونس
المغرب
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