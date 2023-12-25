الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم عبدالرحمن يشارك في «مونديال الشطرنج»

سالم عبدالرحمن يشارك في «مونديال الشطرنج»
26 ديسمبر 2023 01:47

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن حميد رئيساً لـ «عربي الشطرنج»
15 ميدالية لشطرنج الإمارات في عام 2023

غادرت بعثة منتخب الشطرنج إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف التي ينظمها الاتحاد الدولي، في سمرقند، وتنطلق المنافسات اليوم، وتستمر إلى 31 ديسمبر الجاري.
ويضم الوفد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويرافقه الجهاز الفني، وتعد البطولة أحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار، و207 لاعبين من 47 دولة، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليون دولار. 
وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تصنيف سالم عبدالرحمن 2680 نقطة، ويحتل المركز 19 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم للسريع، مشيراً أن النادي سخر كافة الإمكانيات لإعداد اللاعب وتجهيزه، من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية، خلال الفترة الماضية، آخرها البطولة المغلقة التي نظمها النادي ضمن أولمبياد ألف الدولي، في منطقة الممشى بالشارقة، وضمت 3 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، كما انضم سالم إلى معسكر تدريبي مغلق لمدة 5 أيام، مع الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.

الشطرنج
أوزبكستان
سالم عبدالرحمن
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©