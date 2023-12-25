سالم عبدالرحمن يشارك في «مونديال الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الشطرنج إلى أوزبكستان، للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف التي ينظمها الاتحاد الدولي، في سمرقند، وتنطلق المنافسات اليوم، وتستمر إلى 31 ديسمبر الجاري.

ويضم الوفد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويرافقه الجهاز الفني، وتعد البطولة أحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار، و207 لاعبين من 47 دولة، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليون دولار.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تصنيف سالم عبدالرحمن 2680 نقطة، ويحتل المركز 19 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم للسريع، مشيراً أن النادي سخر كافة الإمكانيات لإعداد اللاعب وتجهيزه، من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية، خلال الفترة الماضية، آخرها البطولة المغلقة التي نظمها النادي ضمن أولمبياد ألف الدولي، في منطقة الممشى بالشارقة، وضمت 3 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، كما انضم سالم إلى معسكر تدريبي مغلق لمدة 5 أيام، مع الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.