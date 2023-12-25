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الرياضة

«أنيستا» تتصدر ترشيحات «الأوكس الأميركي»

«أنيستا» تتصدر ترشيحات «الأوكس الأميركي»
26 ديسمبر 2023 01:47

عصام السيد (أبوظبي)

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يجتذب سباق الأوكس الأميركي للفئة الأولى، مجموعة قوية من المهرات من بريطانيا، وكنتاكي، إلى جانب الممثلات المحليات في اليوم الافتتاحي لمضمار سانتا أنيتا بارك، اليوم.
وتتصدر الخيول المحلية المهرة «أنيستا»، التي تسابقت في إنجلترا، عندما كانت تبلغ من العمر عامين، ولكنها شاركت للمرة الأولى في أميركا، بإشراف ليونارد بأول، وفازت المهرة المنحدر من نسل «أوتاد»، بألوان شركة أكليبس ثروبريد بارتنر شيب، بأول انطلاقة لها في بسباق سماح، ثم فازت بسباق سان كليمنتي ستيكس للفئة الثانية، وديل مار أوكس للفئة الأولى على التوالي في الصيف.
وأبرز المتحديات، هي المهرة «ميوزيكال ميستشيف» الفائزة بآخر سباقين في أنديانا بولس، وتشرشل داونز، بإشراف المدرب مايكل مكارثي، أما «خينجاني» التي كانت تتدرب في إنجلترا بإشراف ايد وولكر، هي الآن مع المدرب مارك جلاتس.
وقامت «ميوزيكال ميستشيف»، ابنة «إنتو ميستشيف»، بأربع محاولات للفوز، لكنها سيطرت بعد ذلك خلال عودتها 23 نوفمبر، بفوز بفارق 11 ونصف الطول. وكان من المفترض أن يكون هذا السباق أول ظهور لها على العشب، ولكن تم تحويله إلى المسار الرئيسي السريع الرملي، وهو عبارة عن قفزة كبيرة في أول سباق ستيكس. أما «خينجاني»، ابنة «السير بيرسي»، تم تحديد طموحها، حيث شوهدت آخر مرة، وهي تفوز بسباق تكافؤ من الدرجة الرابعة في وندسور 16 أكتوبر، وهو فوزها الثاني من 10 مشاركات. ومنذ ذلك الحين احتلت المركز الثاني مرتين في سانتا أنيتا، فيروديو درايف للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، وأوتمن ميس ستيكس للفئة الثالثة.
ويضم سباق الأوكس الأميركي أيضاً «بي يور بست» وصيفة ديل مير أوكس، والتي خرجت منذ ذلك الحين من المراكز المتقدمة في مشاركتين.
ويسرج المدرب فيل داماتو «إيلوندا كوين»، وفازت المهرة ابنة «أستراليا» بالفئة الثالثة في دوفيل، قبل السفر إلى الولايات المتحدة، ووجدت الأمر أكثر صعوبة.

سباق الأوكس
بريطانيا
كنتاكي
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