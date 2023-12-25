مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن.. «الغزال» ينتزع «ناموس» الشوط التراثي في الانطلاقة

عبدالله عامر (السوان)

كسب مطر محمد مطر المهيري، ناموس الشوط الأول للسباق التراثي مع «الغزال»، وذلك ضمن منافسات اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل (السوان 2023-2024)، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وخصصت «البداية المسائية» للسباق التراثي بإقامة 9 أشواط، سبعة منها لأبناء الإمارات والفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، مع شوطين لأبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات.

واستطاع المهيري أن يكسب المركز الأول بعد وصوله في 3:05:01، وفي الشوط الثاني انتصر عيسى سعيد بن سرود المنصوري بالمركز الأول مع «كفو»، وبتوقيت بلغ 3:13:9 دقيقة، وفي الشوط الثالث وسباق السيدات المخصص للجاليات كانت الإستونية لورا عزت أولى الواصلات لخط النهاية، محرزة المركز الأول في 3:25:5.

وفي الشوط الرابع، حلق راشد منصور ناصر الخييلي مع الناموس على ظهر «والم»، وقطع المسافة بزمن بلغ 3:12:6، وفي الشوط الخامس وتحدي أبناء الجاليات في السباق المخصص للرجال، فاز الفرنسي لكسندري فيدوتوف بالمركز الأول وبزمن قدره 3:55:00، وفي الشوط السادس وصل مطر راشد بالضبيعة الكتبي في المركز الأول مع «زعفران»، وبزمن قدره 3:10:00.

وفي الشوط السابع كسب عبدالله أحمد بالرفيعة الفلاسي مع «شكر»، المركز الأول، بزمن 3:13:00، وفي الشوط الثامن انتزع سالم حمد سبت الخييلي المركز الأول مع «حفلان» بتوقيت بلغ 3:10:04، وفي الشوط التاسع والأخير كان الموعد مع مطر محمد راشد الحميري على ظهر «الجامح» محققاً المركز الأول بزمن قدره 3:09:00 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية أقيمت 20 شوطاً لفئة الحقايق، تصدرت أولها «قمرا» لمبارك سيف بن ساري الكتبي، محققة ناموس الشوط بزمن بلغ 5:50:8 دقيقة، وفي الشوط الثاني توج «الرمح» لحمد عبدالكريم بن مزعل السعيد، بالمركز الأول وناموس الشوط، بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 5:49:2 دقيقة.

وجاءت باقي نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «بلشة» لعلي سلطان هاشل الكتبي، بزمن قدره 5:51:2 دقيقة، والشوط الرابع «البهبهاني» لعبدالله محمد مسعود الكثيري، بتوقيت بلغ 5:50:4 دقيقة، والشوط الخامس «بطاشة» لمسلم عبيد العرطي الحميري، بتوقيت بلغ 5:54:2 دقيقة والشوط السادس «مطفية» لغانم سلطان محمد يروان الشامسي، بزمن قدره 5:50:0 دقيقة. والشوط السابع «أصيل» لسلطان سويد زايد قمشان المنصوري، بزمن قدره 5:47:9 دقيقة، والشوط الثامن «الشهامة» لمبارك سالم بمبارك الشامسي، بزمن قدره 5:49:4 دقيقة.. والشوط التاسع «النشمية» لأحمد الحميدي العبد الوهيبي، بزمن قدره 5:50:2 دقيقة.

والشوط العاشر «متعب» لمحمد هلال علي الجحافي، بزمن قدره 5:50:3 دقيقة. والشوط 11 «هملولة» لشهاب حمد حمود المبحيسي، بزمن بلغ 5:49:5 دقيقة، والشوط 12 «جبارة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، بتوقيت قدره:5:55:1 دقيقة، والشوط 13 «مردف» لناصر مبارك سعيد الحرسوسي، بتوقيت بلغ 5:51:5 دقيقة، والشوط 14 «وهيلة» لسلطان علي سلطان سالم الكثيري، بزمن قدره 5:50:5 دقيقة، والشوط 15 «مزنة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، بزمن قدره 5:52:2 دقيقة، والشوط 16 «الشامي» لسالم مطر سعيد الدرعي، 5:46:5 دقيقة (أفضل توفيت)، والشوط 17 «مذيار» لمحمد سالم محمد سليم الجديلي، بزمن قدره 5:51:00 دقيقة.

وكان الشوط 18 من نصيب «نايف» لمحمد سالم عوي الشامسي، بزمن قدره 5:48:8 دقيقة، والشوط 19 «ونس» لصالح حنظل الطلاب الفهيدي، بتوقيت قدره 5:52:8 دقيقة، والشوط 20 «سكر» لمحمد سهيل عويضان العامري، بزمن قدره 5:51:8 دقيقة.

40 شوطاً في منافسات «الحقايق»

يشهد اليوم الثاني من منافسات المهرجان، إقامة 40 شوطاً لفئة «الحقايق» مع 25 شوطاً في الفترة الصباحية، و15 للمسائية، وتشهد هذه الفئة تحديات الرموز ورمزي الأبكار والجعدان والتنافس على الكؤوس، التي سيفوز بها حامل «الناموس»، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون درهم لكل من يحرز لقباً بأشواط الأبكار، ومليون درهم لأشواط الجعدان ضمن مختلف الفئات.

إعلان تسعيرة «هجن الرئاسة»

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها الخاصة بجائزة زايد الكبرى 2023 لفئة اللقايا، وحددت المؤسسة التسعيرة.

أشواط الرموز للحقايق الأبكار:

المركز الأول: مليونا درهم

المركز الثاني: مليون ونصف المليون درهم

المركز الثالث: مليون و200 ألف درهم

من المركز الرابع لغاية العاشر: مليون درهم

أشواط الرموز للحقايق الجعدان:

المركز الأول: مليون ونصف المليون درهم

المركز الثاني: مليون و200 ألف درهم

المركز الثالث: مليون درهم

من المركز الرابع لغاية العاشر: 800 ألف درهم

بقية أشواط الأبكار: مليون درهم

بقية أشواط الجعدان: 800 ألف درهم