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الرياضة

4 فرق في بطولة العام الجديد للبولو

4 فرق في بطولة العام الجديد للبولو
26 ديسمبر 2023 01:47

غنتوت (الاتحاد) 

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تنطلق اليوم بطولة العام الجديد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة.
ويشارك في البطولة 4 فرق، وتستمر إلى السبت المقبل، حيث يلتقي في الجولة الأولى، أبوظبي مع لامار، وغنتوت مع نون، وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى، تتحدد المواجهات التالية، حيث يلتقي الفائز من المباراة الأولى، مع الخاسر من المباراة الثانية، والخاسر مع المباراة الأولى، مع الفائز من المباراة الثانية، ويلعب الفائزان  في النهائي، ويلتقي الخاسران على المركز الثالث.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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